AZ wacht mogelijk een trip naar Portugal, Twente kan Fiorentina ontmoeten

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 14:23 • Guy Habets • Laatste update: 14:29

AZ en FC Twente weten welke tegenstanders ze kunnen treffen in de eventuele play-off van de Conference League. De loting in Nyon heeft uitgewezen dat de Alkmaarders, als ze in de derde voorronde van Dundee United winnen, in de laatste voorronde tegen Riga FC of Gil Vicente uit gaan komen. Twente treft bij winst op FK Cukaricki het sterke Fiorentina in de play-offs.

Aanstaande donderdag spelen AZ en Twente hun heenwedstrijden in de derde voorronde van de Conference League tegen respectievelijk Dundee United en FK Cukaricki. Beide Nederlandse clubs beginnen het tweeluik met een uitduel en zullen volgende week donderdag, op 11 augustus, de klus in eigen huis willen klaren. Als dat de formatie van trainer Pascal Jansen lukt, zal het in de play-offronde tegen Riga FC of Gil Vicente uitkomen. Twente ontmoet bij winst op de Serviërs dus Fiorentina in de laatste voorronde.

Voor beide ploegen is er geen Europees vangnet meer na een nederlaag in de derde voorronde of de play-off. AZ en Twente zullen dus respectievelijk moeten winnen van Dundee en Cucaricki en ook hun play-offtweeluik winnend af moeten sluiten om in het najaar in Europa actief te kunnen zijn. De eventuele play-offs van de Conference League staan gepland op donderdag 18 augustus en donderdag 25 augustus.

De eventuele ontmoeting met Fiorentina zou voor Twente een geweldig affiche betekenen, maar is natuurlijk ook een loodzware opgave. De kans dat alle Nederlandse clubs in het najaar in de groepsfase van een Europees toernooi uitkomen, is daardoor verkleind. In de coëfficiëntenstrijd zou dat een nadeel kunnen betekenen, maar daar kan AZ weer hulp bieden. Als het in de eventuele play-off van het Portugese Gil Vicente wint, is een concurrent van Nederland ook een deelnemer kwijt.