Van Bommel en Overmars worden gek van de fratsen van Didier Lamkel Zé

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 13:36 • Guy Habets

Didier Lamkel Zé heeft zich maar weer eens onmogelijk gemaakt bij het Royal Antwerp van trainer Mark van Bommel. De aanvaller uit Kameroen leek eindelijk geloosd te kunnen worden door technisch directeur Marc Overmars, aangezien er een akkoord was bereikt met Omonia Nicosia. Op het allerlaatste moment besloot Lamkel Zé echter om de medische keuring aan zich voorbij te laten gaan.

Lamkel Zé, die vorig seizoen werd verhuurd aan het Franse Metz, stond op het punt om Antwerp definitief achter zich te laten. De Belgen hadden een akkoord bereikt met Omonia Nicosia en dat had een medische keuring ingepland om de transfer van de Kameroener te kunnen voltooien. Op het laatste moment besloot de 25-jarige aanvaller echter om niet op te komen dagen bij die medische keuring. Naar verluidt zou hij te horen hebben gekregen dat Ferencváros geïnteresseerd is en verwacht Lamkel Zé daar een beter perspectief voorgeschoteld te krijgen.

Toen hij dat hoorde, besloot Lamkel Zé om de medische keuring bij Omonia te laten voor wat die was en meteen te vertrekken. Dat betekent dat Antwerp, Van Bommel en Overmars nog steeds niet van het enfant terrible af zijn. Belgische media schrijven dat ook de Cyprioten woedend zijn, aangezien zij stellen dat al het papierwerk rond is en de transfer dus al officieel is. Lamkel Zé wordt dan ook beschuldigd van het verspreiden van leugens en van contractbreuk.

Het is zeker niet de eerste keer dat de vleugelspeler uit Kameroen de mensen bij Antwerp tegen zich in het harnas jaagt. Eerder probeerde hij al een transfer af te dwingen door in het shirt van Anderlecht, de grote rivaal van the Great Old, naar de training te komen en maakte hij ook meermaals ruzie met ploeggenoten op het trainingsveld. Daarnaast vestigde hij tijdens wedstrijden de aandacht op zich door meermaals spijkerharde overtredingen te maken en kreeg hij in een Europa League-voorronde tegen AZ een keer een rode kaart voor het uittrekken en tonen aan het publiek van zijn shirt.