KNVB-commissie is terug van vakantie en keurt overname van NAC goed

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 13:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:08

NAC Breda heeft dinsdag goed nieuws ontvangen. De Bredanaars melden via de officiële kanalen dat de KNVB de overname door consortium NAC=Breda heeft goedgekeurd. Doordat de verkoop van de aandelen van de Parel van het Zuiden is goedgekeurd, heeft NAC=Breda groen licht gekregen om die aandelen over te nemen.

Ondanks het goede nieuws is er nog wel één horde te nemen. De gemeente Breda moet nog instemmen met de overname, al lijkt dat een formaliteit te zijn. Zo geeft NAC aan dat het de benodigde goedkeuring op korte termijn verwacht. NAC=Breda wordt gedragen door een vijftal ondernemers die garant zullen staan voor de financiële toekomst van NAC en de club weer terug in eigen beheer zullen geven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lange tijd bleven Breda, de fans van NAC en de investeerders in onzekerheid. Voetbal International meldt dat enkele leden van de licentiecommissie van de KNVB op vakantie waren, waardoor NAC in de wachtkamer zat. De overname is een opluchting voor de ploeg van trainer Robert Molenaar, daar de club nu vlak voor het begin van de Keuken Kampioen Divisie meer geld kan uitgeven en extra spelers kan gaan aantrekken.

Het slepende dossier heeft ruim een jaar in beslag genomen. Na het ontslag van trainer Maurice Steijn ontstond er een interne machtsstrijd, waardoor kleinere aandeelhouders al vertrokken. De huidige grootaandeelhouders besloten daarop om de club te koop te zetten. NAC zal het goede gevoel nu willen doorzetten naar vrijdag, wanneer Helmond Sport de tegenstander is in het eigen Rat Verlegh Stadion.