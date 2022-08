Voormalig PSV'er moet felbegeerde Cucurella opvolgen bij Brighton

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 12:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 12:57

Angeliño staat in de nadrukkelijke belangstelling van Brighton & Hove Albion, zo meldt het Duitse Sky Sport. De Spanjaard is overbodig geworden bij RB Leipzig, waardoor een terugkeer naar de Premier League lonkt. Brighton lijkt Marc Cucurella te gaan verkopen aan Chelsea, waardoor de Spaanse linkervleugelverdediger in beeld is als vervanger van zijn landgenoot.

Lange tijd leek niet Chelsea, maar Manchester City de nieuwe bestemming van Cucurella te worden. Chelsea was echter bereid verder te gaan dan hun concurrent uit Manchester en troefde daarmee City-trainer Pep Guardiola, die zijn landgenoot heel graag wilde halen, af. De Londenaren hebben volgens Fabrizio Romano inmiddels een persoonlijk akkoord bereikt met Cucurella, waardoor niets een transfer naar Stamford Bridge meer in de weg lijkt te staan.

Als opvolger heeft Brighton dus Angeliño op het oog. De oud-speler van PSV en NAC Breda kende een stormachtig begin bij RB Leipzig, maar het aantrekken van David Raum van Hoffenheim zal waarschijnlijk het einde van Angeliño's tijd in Leipzig betekenen. Raum is bovendien de recordaankoop van Leipzig, waardoor een vertrek uit Oost-Duitsland in de maak lijkt voor Angeliño.

De Premier League zou geen nieuw terrein zijn voor Angeliño. Als speler van Manchester City werd hij uitgeleend aan NAC, voordat PSV hem overnam. Door een bescheiden clausule in het contract verloor PSV Angeliño weer aan City, waar hij zes duels in de Premier League zou spelen voor zijn vertrek naar Duitsland. De kleine verdediger kwam voor zowel PSV als NAC 34 keer uit in de Eredivisie.