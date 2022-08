PSV krijgt in Van Bronckhorst de mogelijke laatste horde richting de CL

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 12:12 • Guy Habets • Laatste update: 12:33

PSV weet welke hordes het moet zien te overleven om dit najaar in de groepsfase van de Champions League uit te mogen komen. De Eindhovenaren, die eerst af moeten zien te rekenen met AS Monaco, werden tijdens de loting op het UEFA-hoofdkantoor in Nyon gekoppeld aan de winnaar van het tweeluik tussen Rangers en Union Saint-Gilloise.

Als PSV de derde voorronde van de Champions League overleeft, zal het dus in de play-offs Rangers of Union Saint-Gilloise treffen. Die ploegen staan ook in de derde voorronde tegenover elkaar. De Eindhovense club start de derde voorronde dinsdagavond om 20.00 uur met een uitwedstrijd in Monaco en hoopt de klus volgende week in het eigen Philips Stadion te klaren. Dat duel zal op dinsdag om 20.30 uur aanvangen.

De play-offs voor het miljardenbal zullen dan op 16/17 augustus en 23/24 augustus worden gespeeld, waarna op vrijdag 25 augustus geloot zal worden voor de groepsfase. Ajax zit dan in de koker en PSV hoopt dan uiteraard ook nog van de partij te zijn in het grootste clubtoernooi van Europa. Mocht de formatie van trainer Ruud van Nistelrooij in de derde voorronde óf de play-offs verliezen, stroomt het in de groepsfase van de Europa League in. Vorig jaar speelde PSV daarin nog tegen Monaco.

Vanuit Nederlands perspectief zou een duel tussen PSV en het Rangers van trainer Giovanni van Bronckhorst het meest interessant zijn. De voormalig Feyenoord-coach leidde de Schotse grootmacht afgelopen seizoen naar de finale van de Europa League, maar slaagde er niet in om de titel voor zich op te eisen. Celtic ging er met de hoofdprijs vandoor en veroordeelde Rangers daarmee tot het nemen van de 'league path' richting de groepsfase, net als PSV. De Schotten spelen dus tegen het Union van Bart Nieuwkoop.