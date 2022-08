Vermoedelijke opstellingen AS Monaco - PSV: Hoever verliest zijn plek

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 11:45 • Tom Rofekamp

Ruud van Nistelrooij kiest er dinsdagavond tegen AS Monaco vermoedelijk voor om met André Ramalho te beginnen. In de vermoedelijke opstelling van het Eindhovens Dagblad voor het heenduel in de derde Champions League-voorronde vormt de pas teruggekeerde Braziliaan het defensieve centrum samen met Armando Obispo. Jordan Teze schuift door naar de rechtsbackpositie, waardoor Ki-Jana Hoever naar de bank wordt verwezen. Voor het restant worden dezelfde namen als afgelopen zaterdag tegen Ajax verwacht.

Van Nistelrooij kon tijdens het gewonnen duel om de Johan Cruijff Schaal (3-5) voor het eerst weer beschikken over Ramalho, die lang aan de kant had gestaan vanwege een enkelblessure. De stopper begon toen nog op de bank en viel na ruim een uur spelen in voor de tegenvallende Hoever. Dinsdag zijn de rollen vermoedelijk omgedraaid. Naast Teze, Ramalho en Obispo zal Philipp Max de Eindhovense defensie completeren. Walter Benítez staat onder de lat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV zal hopen dat Guus Til het net als afgelopen zaterdag op zijn heupen krijgt. De zomeraanwinst beleefde een droomdebuut voor zijn nieuwe club door een hattrick te produceren. Til vormt een middenveld met Ibrahim Sangaré en Joey Veerman, waardoor onder meer Marco van Ginkel en Érick Gutiérrez genoegen moeten nemen met een plek op de bank.

Ondanks de sterke invalbeurt van Ismael Saibari lijkt Johan Bakayoko toch de voorkeur te krijgen als vervanger van de langdurig geblesseerde Noni Madueke. De Belg wordt geflankeerd door aanvoerder Luuk de Jong en Cody Gakpo. Door de afwezigheid van zowel Carlos Vinícius en Sávio zit Van Nistelrooij nog altijd niet ruim in zijn aanvallende opties. Xavi Simons en Richard Ledezma - van huis uit middenvelders - gelden daarom net als Saibari als serieuze mogelijkheden voor de voorste drie.

Bij de Monegasken ontbreekt sowieso Myron Boadu. De Nederlander kampt met een voetblessure en behoort daarom niet in de wedstrijdselectie van Philippe Clement. PSV lijkt het meest te moeten vrezen voor Wissam Ben Yedder. De Franse goalgetter was afgelopen seizoen goed voor liefst 25 doelpunten in 37 Ligue 1-wedstrijden. Volgens L'Équipe vormt Ben Yedder een spitsenkoppel met Takumi Minamino, die onlangs van Liverpool werd overgenomen. Het duel in het Stade Louis II vangt om 20.00 uur aan.

Vermoedelijke opstelling AS Monaco (volgens L'Équipe): Nübel; Aguilar, Disasi, Maripán, Vanderson; Golovin, Caio Henrique, Fofana, Matazo; Ben Yedder, Minamino

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Gakpo