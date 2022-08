Mario Götze oogst in zijn eerste officiële wedstrijd bij Frankfurt meteen lof

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 11:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 11:47

Mario Götze is op uitstekende wijze begonnen aan zijn avontuur bij Eintracht Frankfurt. De aanvallende middenvelder had in het DFB-Pokal-treffen met FC Magdeburg (0-4) geen directe betrokkenheid in de vorm van een doelpunt of assist, maar stond wel aan de basis van de eerste twee doelpunten van de Europa League-houder.

De voormalig PSV'er had al in de vierde minuut een slim passje in huis op Filip Kostic, die de bal terugtrok op Daichi Kamada: 0-1. Nadat Frankfurt-doelam Kevin Trapp een strafschop van Magdeburg wist te keren, stuurde Götze Ansgar Knauff weg. De jonge aanvaller scoorde niet, maar in de rebound vond Jesper Lindstrøm alsnog op knappe wijze het net. Kamada met zijn tweede en Lucas Alario maakten het in de tweede helft vervolgens af voor Frankfurt.

Götze werd verkozen tot man van de wedstrijd en deed met zijn spel denken aan de speler die eerder al furore maakte in de Bundesliga. "De aanwinst van PSV heeft bewezen nu al een sleutelspeler te zijn voor Eintracht", stelt BILD. Ook Kicker was onder de indruk van de spelmaker. "De wereldkampioen stelde niet teleur. Hij gaf veel slimme passes en was betrokken bij de eerste twee goals." Sport1 kopte zelfs "Götze als in zijn beste dagen".

Trainer Oliver Glasner was tegenover ARD, net als alle kranten, lyrisch. "Hij was geweldig! Mario bewoog slim over het veld, hoe hij langs een tegenstander komt met zijn eerste balcontact, hoe hij onze aanvallers gebruikt. Als de ruimtes krap worden achterin, is het vinden van de ruimtes als kunst met een grote K. En Mario liet dat zien."

Ook Götze zelf was tevreden over zijn spel. "Het staat er allemaal heel goed voor. Onze speelwijze geeft mij vrijheid, ik kan een puzzelstukje zijn in het systeem. Mijn tijd in het buitenland was erg goed voor me, maar ik ben blij om terug te zijn." Vrijdag wacht een zwaardere test voor Götze en Frankfurt. Dan komt Bayern München op bezoek om de Bundesliga te openen.