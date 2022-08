Union - Rangers: odd van 2.50 voor een zege van Van Bronckhorst! (ad)

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 12:00 • Laatste update: 12:40

Het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst neemt het donderdag in de derde voorronde van de Champions League op tegen Royale Union Saint-Gilloise, dat afgelopen seizoen als promovendus knap als tweede eindigde in de Belgische Jupiler Pro League. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit Champions League-duel.

Union verbaasde vriend en vijand met een droomseizoen, waarin het de landstitel uiteindelijk aan Club Brugge moest laten. Het grote succes kende echter ook een keerzijde. Trainer Felice Mazzù maakte een stap naar ‘grote broer’ Anderlecht, terwijl er met Casper Nielsen (Club Brugge) en Deniz Undav (Brighton & Hove Albion) ook twee bepalende spelers vertrokken. Eind juli vonden les Unionistes in de Zweed Gustaf Nilsson eindelijk een nieuwe spits. Union haalde uit de eerste twee competitieduels vier punten. Afgelopen vrijdag werd in eigen huis de eerste zege van het seizoen geboekt op Charleroi (1-0).

Zie jij Rangers een overwinning in België boeken? De quotering voor een Schotse zege levert je 2.50 keer je inzet op!

Net als voor Union, werd ook voor Rangers het seizoen 2021/22 er één om niet snel te vergeten. De Schotse topclub moest een uitschakeling in de derde voorronde van de Champions League slikken, maar drong vervolgens door tot de finale van de Europa League. The Gers legden het uiteindelijk met 4-5 na strafschoppen af tegen Eintracht Frankfurt. Toch kunnen Van Bronckhorst en zijn mannen trots zijn op deze Europese campagne. De Nederlandse oefenmeester moest deze zomer toezien hoe de club Calvin Bassey voor 23 miljoen euro exclusief bonussen aan Ajax verkocht, maar vond in de persoon van Ben Davies (Liverpool) direct een vervanger. Rangers trapte het nieuwe seizoen zaterdag af met een 1-2 zege op Livingston.

Denk jij dat Union het heenduel met Rangers weet te winnen? Op een Belgische zege staat een quotering van 2.80!

De doelpunten van Union lijken van Dante Vanzeir te moeten komen. Met 35 goals en tien assists in 26 officiële duels was hij vorig seizoen een van de grote smaakmakers in de ploeg van Mazzù. Het leverde hem in november vorig jaar zijn debuut voor de Rode Duivels op. Bij Rangers zijn de ogen gericht op James Tavernier. De rechtsback was afgelopen weekend tegen Livingston verantwoordelijk voor de winnende treffer en maakte in de laatste negen wedstrijden van de Europa League-campagne van vorig seizoen maar liefst zeven doelpunten.

Verwacht jij dat Dante Vanzeir of James Tavernier trefzeker is? Bekijk de quoteringen!

Speel bewust, 18+

Ontvang €40 aan free bets bij €10 inzet. Registreer je op Unibet.nl!