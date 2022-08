Hugo Borst: ‘Sarina Wiegman kan mannenteam in de Eredivisie moeiteloos aan’

Hugo Borst ziet Sarina Wiegman probleemloos een mannenteam in de Eredivisie trainen. De analist vindt dat de gevierde bondscoach van de Engelse vrouwen genoeg sporen heeft verdiend om een dergelijke uitdaging aan te kunnen. "De mannen die daar niet in meekunnen laten we lekker in hun eigen sop gaar koken."

Wiegman legde zondag met de Engelse vrouwen voor het tweede EK op rij beslag op de titel. Na verlenging was haar selectie met 2-1 te sterk voor Duitsland. In 2017 werd Wiegman ook al Europees kampioen met de Oranje Leeuwinnen. Het kan op een lofzang van Borst rekenen in het programma Panenka van het Algemeen Dagblad. "Het is groots wat ze heeft gepresteerd: twee keer achter elkaar Europees kampioen worden. Je zag op Wembley (waar de EK-finale werd gespeeld, red.) dat zij het hardst werd toegejuicht. Misschien heeft ze wel de X-factor."

Borst wil daarom een discussie opwerpen: Wiegman als hoofdcoach van een Nederlands Eredivisie-team. "Dat vind ik een hele leuke discussie om te voeren: in de Eredivisie aan de slag. Natuurlijk kan dat. Als jij twee titels wint kun je ook moeiteloos bij de mannen mee. Als ze dat niet zouden aandurven - en ik heb het even niet over de topclubs, dat vind ik een ander verhaal - dan vind ik dat je dat wel tegen het licht mag houden. Dan spreken we over discriminatie. Ik zie er geen enkel probleem in om Sarina Wiegman bij een Eredivisie-club los te laten. De mannen die daar niet in meekunnen laten we lekker in hun sop gaar koken."

Toch zou Borst Borst niet zijn als hij de Haagse niet van een tip voorzag. "Mag ik toch één kritische noot plaatsen? Ik vind dat ze het Nederlands elftal een beetje verweesd heeft achtergelaten. Ze heeft het geweldig gedaan, maar ze was heel moedig geweest als ze had doorgeselecteerd. Dan was die arme Mark Parsons - die er nu natuurlijk uitvliegt - in een iets gespreider bedje terechtgekomen." De Oranje Leeuwinnen kwamen onder Parsons dit EK niet verder dan de kwartfinale, waarin Frankrijk na verlenging met 1-0 te sterk was.