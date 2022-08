Sadio Mané helpt zijn taxichauffeur aan contract bij Bayern München

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 07:48 • Tom Rofekamp

Sadio Mané kan een bloemetje verwachten bij het volgende bezoek van zijn vriend Désiré Ségbé Azankpo. De Beniner, die Mané in de eerste weken na zijn transfer naar Bayern München steeds naar het trainingscomplex bracht, heeft nu ook zelf een contract in Beieren in de wacht gesleept. Ségbé Azankpo heeft een verbintenis tot medio 2024 getekend bij het tweede elftal van de club, dat uitkomt op het vierde niveau van Duitsland.

Het viel de Duitse media de afgelopen dagen al op dat Mané niet meer in het bijzijn van Ségbé Azankpo werd gespot. Het Senegalese sportplatform Tággat wist waarom: de 29-jarige Beniner was zélf bezig met een verbintenis bij der Rekordmeister. Die is inmiddels ondertekend Ségbé Azankpo, van huis uit een centrumspits, probeert al sinds 2012 zijn sporen te verdienen in het Europese voetbal. Destijds maakte hij de overstap van het Senegalese Génération Foot naar het tweede elftal van FC Metz.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vooralsnog versleet Ségbé Azankpo echter vooral tweederangs clubs, met als bekendste namen Oldham Athletic en Dinamo Boekarest. Zijn meest recente werkgever was USL Dunkerque, waar hij eind juni uit zijn contract liep. Bij Bayern München II gaat Ségbé Azankpo spelen onder Martín Demichelis. Het beloftenelftal van Bayern komt uit in de Regionalliga, het vierde niveau van Duitsland. Zo kan de aanvaller zich nog altijd in de kijker blijven spelen bij het nationale team van Benin, waar hij tot op heden vijftien interlands voor speelde.

Mané staat op zijn beurt voor zijn competitiedebuut voor het eerste elftal. Bayern verzorgt komende vrijdag de aftrap voor het nieuwe Bundesliga-seizoen in een uitwedstrijd bij Eintracht Frankfurt. Bij die club kan Mario Götze na twee jaar in Eindhovense dienst zijn rentree maken op het hoogste Duitse niveau. Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui zullen bij de opponent allen hopen op hun competitiedebuut.