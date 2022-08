VZ 5: De belangrijkste nieuwsverhalen van de afgelopen 24 uur

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 00:00 • Laatste update: 01:13

In de VZ 5 maakt Voetbalzone een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Mohamed Ihattaren laat voor het eerst sinds zijn raadselachtige verdwijning bij Ajax persoonlijk van zich horen. De twintigjarige aanvallende middenvelder reageert op Instagram laconiek op de berichtgeving van John van den Heuvel, die in De Telegraaf schrijft dat de dreiging in de richting van Ihattaren toenam toen de Ajax-huurling een relatie kreeg met een jonge vrouw uit de omgeving van zijn woonplaats. “Wat kan ik soms toch om de media lachen”, luidt het commentaar van Ihattaren.

Georginio Wijnaldum blijkt er veel voor over te hebben om zich terug in de kijker te kunnen gaan spelen bij Louis van Gaal. De 31-jarige middenvelder is akkoord gegaan met salarisverlaging om zo zijn transfer naar AS Roma te kunnen maken, zo schrijft de Corriere dello Sport. De voormalig PSV'er ziet daarnaast af van het ontvangen van bepaalde bonussen die Paris Saint-Germain, zijn huidige club, hem nog uit moet keren. Mede daardoor kan er binnenkort witte rook vanuit Parijs en Rome worden verwacht.

De Nederlandse topclubs zijn slechts enkele dagen voor het begin van de Eredivisie nog volop bezig op de transfermarkt. Feyenoord richt zich met name op de linksbackpositie en heeft een principeakkoord bereikt met San Jose Earthquakes over de transfer van Marcos López, zo meldt de Peruviaanse journalist Aldair Santa Cruz Padilla. Het nieuws wordt bevestigd door de Nederlandse bronnen van 1908.nl. De linksback zal spoedig naar Nederland komen om de transfer af te ronden.

Bij PSV zijn er door de zware enkelblessure van Noni Madueke juist zorgen in de voorste linie. De Eindhovenaren overwegen deze maand nog een extra aanvaller aan te trekken, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Technisch directeur John de Jong zou kijken naar meerdere mogelijkheden, maar doet geen beloftes over het definitief aantrekken van een vervanger voor de twintigjarige Engelsman. De buitenspeler is in ieder geval tot het einde van de eerste seizoenshelft uitgeschakeld met zijn enkelblessure.

Ajax verwacht op zijn beurt nog wijzigingen op de rechtsbackpositie. De Amsterdammers serieuze belangstelling voor Jorge Sánchez van Club América, maar wil eerst een aantal overbodige spelers verkopen. Dat meldt journalist Mike Verweij in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Onder anderen Sean Klaiber zou mogen vertrekken uit Amsterdam. Volgens het Algemeen Dagblad wil FC Utrecht hem terughalen naar de Galgenwaard.

