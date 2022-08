Eerste doelpuntenmaker voor Ajax in Eredivisie Loek den Edel (88) overleden

Maandag, 1 augustus 2022 om 23:55 • Mart van Mourik

Loek den Edel is op 88-jarige leeftijd overleden, zo maakt Ajax maandagavond bekend in een persbericht. De oud-aanvaller was de eerste speler die namens de Amsterdammers scoorde in de Eredivisie. Den Edel kwam tussen 1945 en 1959 uit voor Ajax en kwam in totaal tot 108 duels waarin hij 56 keer scoorde.

Den Edel werd op twaalfjarige leeftijd officieel lid van Ajax. Eén van zijn eerste trainers in Amsterdam was Jack Reynolds. Den Edel doorliep de jeugdopleiding bij de club, maar moest vervolgens in militaire dienst. Na twintig maanden zonder voetbal keerde hij terug in het vierde elftal van Ajax. Den Edel maakte direct drie treffers, waardoor hij binnen een aantal weken van het vierde, via het derde en tweede elftal, naar Ajax 1 ging. In alle elftallen bewees hij zichzelf door bij zijn debuut drie doelpunten te maken, zo schrijft Ajax op de website.

Rust in vrede, Loek ???? — AFC Ajax (@AFCAjax) August 1, 2022

Nadat de oud-aanvaller ook bij zijn officiële debuut in Ajax 1 in het een hattrick maakte, schreef hij in 1956 historie. Den Edel verzorgde in het eerst Eredivisie-duel van Ajax ooit (met NAC Breda, 1-0) de enige treffer. Later dat seizoen kon Ajax ook meteen de landstitel vieren. In totaal kwam Den Edel dus tot 56 treffers, waarmee hij een plekje in de top vijftig van de meest scorende Ajacieden vergaarde.