AC Milan maakt van De Ketelaere duurste speler ooit uit Jupiler Pro League

Maandag, 1 augustus 2022 om 22:29 • Mart van Mourik

De transfer van Charles De Ketelaere naar AC Milan is in kannen en kruiken, zo meldt Het Laatste Nieuws maandagavond. De 21-jarige aanvallende middenvelder verlaat Club Brugge voor een bedrag van 35 miljoen euro inclusief bonussen en zet in Milaan zijn handtekening onder een vijfjarige verbintenis. De Ketelaere is onderweg naar de hoofdstad van Lombardije om de transfer formeel te voltooien.

Bij AC Milan gaat De Ketelaere een jaarsalaris van circa twee miljoen euro opstrijken. Zijn overstap naar i Rossoneri hing al enige tijd in de lucht, maar met name vanwege de moeizaam verlopende gesprekken over het salaris duurde het lang voordat de betrokken partijen tot een akkoord kwamen. Eerder hoopte De Ketelaere een jaarlijkse vergoeding van 2,7 miljoen euro te krijgen, maar uiteindelijk heeft hij water bij de wijn gedaan om tot een overeenkomst te komen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook de gesprekken over de transfersom namen relatief veel tijd in beslag. Uiteindelijk blijkt AC Milan bereid om te voldoen aan de vraagprijs van Club. Daarnaast heeft de Belgische club een doorverkooppercentage van 12,5 procent weten te bedingen. In eerste instantie wilden de Milanezen niet verder gaan dan een som van dertig miljoen euro inclusief bonussen. Met de deal breekt Blauw-Zwart een uitgaand transferrecord in België: het vorige record stond op naam van Jonathan David, die in 2020 voor 32 miljoen euro de overstap maakte van KAA Gent naar OSC Lille.

De Ketelaere speelt al sinds zijn zevende voor Club Brugge en debuteerde in 2019 in de hoofdmacht. Tot dusver speelde hij 120 officiële duels voor de Belgische landskampioen, waarin hij 25 keer trefzeker was en 20 assists gaf. Transfermarktexpert Fabrizio Romano weet dat Club Jurgen Ekkelenkamp een geschikte vervanger ziet. De middenvelder van Hertha BSC staat eveneens op het verlanglijstje van Royal Antwerp FC.