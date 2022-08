Fortuna niet zeker van meespelen Yilmaz tijdens seizoensstart tegen Ajax

Maandag, 1 augustus 2022 om 21:36 • Wessel Antes

Burak Yilmaz heeft een conditionele achterstand en gaat er niet vanuit dat hij zaterdag deel uitmaakt van de wedstrijdselectie van Fortuna Sittard, zo meldt hij maandag voor de camera’s van ESPN. De 37-jarige Turk arriveerde halverwege juli pas in Sittard. Het lijkt erop dat trainer Sjors Ultee tegen Ajax moet kiezen voor een alternatief. Paul Gladon lijkt de meest voor de hand liggende optie.

Yilmaz kreeg van ESPN de vraag of hij er zaterdagmiddag bij is tegen Ajax. “Ik denk het niet. Ik ben er nog niet klaar voor als ik eerlijk ben. Ik heb drie of vier keer met de ploeg getraind. Er zijn nog een paar dagen te gaan, maar ik wil fit aan de wedstrijd verschijnen.” Afgelopen zaterdag maakte Yilmaz zijn officieuze basisdebuut voor Fortuna in de oefenwedstrijd tegen VVV-Venlo (5-1 winst). De spits wist nog niet te scoren.

Eerder gaf Ultee al aan dat negentig minuten in de seizoensopener tegen Ajax krap wordt voor Yilmaz. “Zijn voorbereiding is pas net begonnen. Je kunt nog geen anderhalf uur van Burak verwachten. Wat wel, is lastig te zeggen. We zullen moeten kiezen. Gaan we voor het begin of het einde van de wedstrijd? Allebei gaat niet lukken.” Nu is het nog maar de vraag of Yilmaz er überhaupt wel bij is tegen de Amsterdammers. De wedstrijd wordt aankomende zaterdag om 16.30 uur afgewerkt in het Offermans Joosten Stadion.

Fortuna wist zich deze zomer al te versterken met maar liefst dertien nieuw spelers. Naast Yilmaz kwamen onder anderen Rodrigo Guth (Atalanta BC), Iñigo Cordoba (Athletic Club) en Dogan Erdogan (Gaziantep FK) naar Limburg toe. Daartegenover staat het vertrek van onder anderen sterkhouder Zian Flemming. Flemming werd met een bedrag van drie miljoen euro de hoogste uitgaande transfer ooit van Fortuna. Hij mocht zaterdag veertien minuten voor tijd debuteren tijdens de 2-0 zege van Millwall op Stoke City.