Koulibaly vraagt Terry in bijzondere video om toestemming voor rugnummer 26

Maandag, 1 augustus 2022 om 20:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:39

Kalidou Koulibaly heeft John Terry gebeld om toestemming te vragen voor het dragen van rugnummer 26. Via diverse socialmediakanalen deelt de van Napoli overgekomen centrumverdediger beelden van het moment dat hij zijn 'voorganger' belt. Koulibaly droeg bij Napoli al rugnummer 26 en wil ook in dienst van the Blues met dat nummer spelen. Sinds de overstap van Terry van Chelsea naar Aston Villa in 2017 droeg niemand meer ‘26’ op de rug.

“Sorry, mijn Engels is niet zo goed maar ik doe mijn best”, zo opent Koulibaly het gesprek. “John, ik wil je wat vragen. Zoals je weet speelde ik al met nummer 26 bij Napoli. Sinds jij bent vertrokken bij Chelsea droeg niemand meer jouw rugnummer. Ik wil nu ook graag met ‘26’ spelen, dus ik vroeg me af of jij het goed vindt als ik dat nummer neem.” Terry waardeert het telefoontje van Koulibaly enorm. “26 is inderdaad een zeer speciaal nummer voor me, maar het is geen probleem voor als jij het rugnummer overneemt. Het is me een groot genoegen om jou met het rugnummer te zien.” Koulibaly: “Heel erg bedankt! Het wordt een heavy shirt om te dragen.”