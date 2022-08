Ajax maakt ruimte voor komst van rechtsback: belangstelling voor Klaiber

Maandag, 1 augustus 2022 om 20:55 • Wessel Antes • Laatste update: 21:59

Ajax heeft serieuze belangstelling voor Jorge Sánchez van Club América, maar wil eerst een aantal overbodige spelers verkopen. Dat meldt journalist Mike Verweij maandag in de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Onder anderen Sean Klaiber zou mogen vertrekken uit Amsterdam. Volgens het Algemeen Dagblad wil FC Utrecht hem terughalen naar de Galgenwaard.

Afgelopen vrijdag meldde Verweij al dat Ajax geïnteresseerd is in de 24-jarige Sánchez, die zo’n vijf miljoen euro zal moeten kosten. De Mexicaanse rechtsback speelde tot nog toe 148 officiële wedstrijden voor Club América, waarin hij goed was voor twee goals en acht assists. Maandag komt Verweij met een update over de eventuele transfer van Sánchez naar Ajax. “Ajax is zeer geïnteresseerd in hem. De Raad van Commissarissen vindt echter dat Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar eerst spelers moeten verkopen”, aldus Verweij.

Utrecht kan daarbij uitkomst bieden voor de Amsterdammers. Het Algemeen Dagblad meldt maandagavond dat de club uit de Domstad zich nog steeds oriënteert op extra versterkingen. De naam van de bij Ajax overbodige Klaiber zou daarbij gevallen zijn. Klaiber zou na zijn teleurstellende prestaties in Amsterdam voor een schappelijke prijs mogen vertrekken. Ajax nam Klaiber in oktober 2020 voor 4,25 miljoen euro over van Utrecht. Sindsdien speelde hij 22 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor drie assists.

Met Ajax werd Klaiber twee keer landskampioen. Verder won hij één TOTO KNVB Beker met de club. Toch wist Klaiber zich in ruim anderhalf seizoen bij de Amsterdammers niet populair te maken bij het publiek. In Utrecht was de rechtsback wel geliefd. Klaiber speelde 152 officiële wedstrijden voor Utrecht, waarin hij negen keer trefzeker was en 21 assists gaf. Hij is drievoudig international van Suriname. Utrecht heeft met Hidde ter Avest, Mark van der Maarel en nieuwkomer Joshua Rawlins reeds drie rechtsbacks in de gelederen.