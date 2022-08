Perez stopt Driessen in discussie over dilemma Ten Hag: ‘Dat moet je niet doen'

Maandag, 1 augustus 2022 om 20:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:29

Kenneth Perez vindt niet dat Erik ten Hag een straf moet uitdelen aan Cristiano Ronaldo. De aanvaller van Manchester United speelde afgelopen zondag mee in de eerste helft van het oefenduel met Rayo Vallecano (1-1) en verliet vervolgens vóór het einde van het laatste fluitsignaal al Old Trafford. De actie van de Portugees zet de manager van United direct voor een duivels dilemma: straffen of de goede sfeer in de kleedkamer koesteren.

Tijdens het programma Voetbalpraat van ESPN komen de prestaties van Manchester United en de sfeer in de groep tijdens de voorbereiding ter sprake. Valentijn Driessen stelt dat Ten Hag voor een lastige keuze komt te staan door de houding van Ronaldo. “De man die de sfeer in de kleedkamer bepaalt komt nu pas terug. Ik ben echt benieuwd wat er gaat gebeuren. Ronaldo speelt één helft, gaat douchen en hij is weg. Wat gaat Erik ten Hag daarmee doen en wat kán Erik ten Hag daarmee doen? Mag hij Ronaldo een boete geven en mag hij Ronaldo wegsturen?”, zo vraagt Driessen zich hardop af. Perez vindt niet dat Ten Hag over moet gaan tot straffen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Dat moet je helemaal niet doen, Valentijn. Wat ik altijd hoor van de grote trainers bij de grote clubs is dat je moet zorgen dat je de vedettes tevreden houdt, want dan komt het wel goed.” Driessen oppert dat het niet in het karakter van Ten Hag zit om de actie van Ronaldo onbestraft te laten, maar Perez vindt dat de oefenmeester zijn gevoel aan de kant moet zetten. “Het zou een fout zijn als hij ingrijpt, maar dat is wat veel Nederlandse trainers natuurlijk doen.”

Cristiano Ronaldo verlaat Old Trafford nog vóór laatste fluitsignaal

Cristiano Ronaldo verliet zondag vroegtijdig het stadion. Lees artikel

“Nederlanders zijn daar natuurlijk niet goed in, want ‘regels zijn regels en de kousen moeten omhoog’”, doelt Perez op de omgang van Nederlandse trainers met sterspelers bij buitenlandse topclubs. “Als je gaat straffen, is dat gewoon niet slim. Het domste wat hij kan doen is een boete geven. Tenminste, de grote trainers bij clubs als Real Madrid zeggen allemaal dat je de spelers tevreden moet houden en dat je verder niet al te veel moet doen. Ronaldo zal heel bepalend zijn voor de hele sfeer, dus als je met hem wat gaat doen...”, aldus de analist.