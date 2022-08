Ajax laat overbodige Mohamed Daramy al na een jaar tijdelijk vertrekken

Maandag, 1 augustus 2022 om 19:37 • Wessel Antes

Mohamed Daramy keert dit seizoen tijdelijk terug bij zijn oude club FC Kopenhagen, zo meldt het Deense medium BT Sport. Daramy wil per se met Denemarken naar het WK in Qatar en moet daarvoor de komende maanden aan speelminuten komen. In Amsterdam was de twintigjarige Daramy tot dusver weinig succesvol en met de komst van Steven Bergwijn en Francisco Conceição is de kans op speeltijd nog kleiner geworden.

Ajax kocht de rechtspoot vorige zomer nog voor twaalf miljoen euro van Kopenhagen. In Amsterdam ligt Daramy nog vast tot medio 2026. In de berichtgeving van BT Sport is geen optie tot koop te vinden, waardoor Daramy volgende zomer wel weer terugkeert bij Ajax. Het medium meldt dat de aanvaller meerdere opties heeft, maar een terugkeer bij Kopenhagen prefereert.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daramy speelde in het afgelopen seizoen zestien officiële wedstrijden voor de hoofdmacht van Ajax, waarin de Deen tot drie doelpunten en drie assists kwam. Daarnaast speelde hij negen wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Voor het beloftenelftal was Daramy slechts één keer trefzeker. Wel gaf hij vijf assists. Daramy speelde tot dusver vier interlands voor Denemarken en hoopt dat aantal op te schroeven met meerdere WK-duels door zijn vorm terug te vinden in de Deense hoofdstad.

In Kopenhagen is Daramy zeer geliefd bij het publiek. De buitenspeler sloot in 2017 aan bij de jeugdopleiding van de club en brak enkele jaren later door in de hoofdmacht. In 93 officiële wedstrijden voor Kopenhagen wist Daramy achttien keer het net te vinden en gaf hij tien assists. Met zijn uitgaande transfer naar Ajax werd Daramy de duurste verkoop ooit van Kopenhagen, samen met Jonas Wind die in dezelfde transferperiode voor twaalf miljoen euro naar VfL Wolfsburg vertrok. Daarvoor stond het record op naam van Denis Vavro, een Slowaakse verdediger die in 2019 voor 10,5 miljoen euro naar Lazio ging.