De Mos twijfelt na zege op Ajax: ‘Dat wordt zeker geen basiskracht voor PSV’

Maandag, 1 augustus 2022 om 18:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:04

Aad de Mos en Rik Elfrink zijn nog niet onder de indruk van de prestaties van Ki-Jana Hoever. De rechtsback van PSV, die dit seizoen wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers, had het volgens de analytici moeilijk in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax. Omdat PSV-trainer Ruud van Nistelrooij in de tweede helft de voorkeur gaf aan Jordan Teze op rechtsback, is het nog maar de vraag wie er dinsdagavond tegen AS Monaco in de basis zal staan.

"Ik vond Ki-Jana Hoever niet heel sterk spelen aan de rechterkant achterin", vertelt PSV-watcher Elfrink in een video-item van het Eindhovens Dagblad. De Mos had al voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal weinig vertrouwen in Hoever als rechtsback. "Hoever is geen rechtsback. Dat wordt zeker geen rechtsback voor PSV. Hij is kwetsbaar aan de binnenkant, dat is geen back." De omzetting met Ramalho en Teze in het veld kon De Mos daarentegen wél bekoren. "Ik denk dat dat de beste opstelling is."

De Mos roemt het spel van PSV, maar probeert tegelijkertijd de verwachtingen te temperen. "Als je de twee blunders van de keeper (Jay Gorter, red.) eraf trekt is het 3-3. Ik kan me voorstellen dat het fijn is voor de groep, de trainer en de supporters om Ajax te verslaan. Dat leeft natuurlijk enorm. Maar we kennen de geschiedenis van vorig jaar. Voor mij zijn de wedstrijden van dinsdag en volgende week tegen Monaco belangrijker. Het is zaak dat ze die twee wedstrijden goed doorkomen en naar de volgende ronde gaan."

Rik Elfrink zag PSV op knappe wijze terug in de wedstrijd komen. "PSV stond zwaar onder druk rond de eerste goal van Ajax. De wedstrijd kantelde na de 1-1 van Guus Til, die het heel goed afmaakte." Vooruitblikkend op de wedstrijd tegen AS Monaco denkt De Mos dat het goede spel van de Eindhovenaren een valkuil kan zijn. "Het grootste gevaar is misschien wel dat je een gratis scoutingsrapport hebt laten maken. Dat was vorig jaar tegen Benfica ook. Philippe Clement zal 'dank je wel' zeggen. Hij kan de beelden laten zien: de goals én de tegengoals. Voor een hoofdtrainer is dat ideaal: een tegenstander die een galawedstrijd speelt. Als laatste wedstrijd voor jouw wedstrijd. Daar kun je spelers alleen maar mee motiveren."

PSV zal hoe dan ook opties hebben in Monaco. Zo kunnen Phillipp Mwene en Érick Gutiérrez minuten maken, al zou De Mos weinig sleutelen aan de basisformatie. Wel zou de oud-trainer Jordan Teze opstellen op de rechtsback-positie. "Ibrahim Sangaré, Guus Til en Joey Veerman zijn ideaal om in je ploeg te hebben. Ze zijn allemaal specialisten op hun positie. Daar streef je naar: buitencategorie. Sangaré als balafpakker, Veerman in de passing en slimheid, en Til in het bijsluiten bij Luuk de Jong. Met de voeten en met het hoofd is Til meedogenloos."