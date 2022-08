AZ verrast en haalt Riechedly Bazoer voor drie seizoenen naar Alkmaar

Maandag, 1 augustus 2022 om 18:23 • Wessel Antes • Laatste update: 19:25

Riechedly Bazoer speelt de komende drie seizoenen voor AZ, zo meldt de club maandagavond via de officiële kanalen. De 25-jarige middenvelder liep deze zomer uit zijn contract bij Vitesse en werd meermaals in verband gebracht met zowel Feyenoord als Olympique Marseille. Nu sluit Bazoer per direct aan bij AZ, waar hij door het zetten van zijn handtekening vastligt tot medio 2025.

Via de clubwebsite laat Bazoer weten erg tevreden te zijn over zijn overstap naar AZ. "Het voelt fantastisch hier te zijn. Ik heb goede gesprekken gehad met Max Huiberts en Pascal Jansen. Daarin werd duidelijk wat ze met mij van plan zijn en daar hield ik een erg positief gevoel aan over. Ik kan niet wachten om te beginnen. AZ is altijd een goede ploeg, speelt verzorgd positiespel en is veel aan de bal. Daar hou ik van. Alles klopt en ik ben blij hier vandaag te tekenen." Bazoer speelde in de afgelopen drie seizoen 104 wedstrijden voor Vitesse, waarin hij tien keer trefzeker was en zeven assists afleverde.

?? Welkom in Alkmaar! ?? AZ heeft Riechedly Bazoer gecontracteerd. De 25-jarige middenvelder tekent tot medio 2025. #AZ #RB25 #WelkomRiechedly — AZ (@AZAlkmaar) August 1, 2022

Ook directeur voetbalzaken Max Huiberts is in zijn nopjes met de komst van Bazoer, die in Alkmaar de opvolger wordt van de naar Galatasaray vertrekkende Fredrik Midtsjö. "Riechedly heeft bewust gekozen voor een stap binnen Nederland. AZ past voor hem perfect binnen dat plaatje. Met het oog op het naderende vertrek van Midtsjö hebben we snel gehandeld om de kwaliteit op het middenveld te waarborgen. Riechedly beschikt over een geweldig inzicht, uitstekende technische vaardigheden en staat ook fysiek zijn mannetje. Dat heeft hij al ruimschoots bewezen in de Eredivisie. Het is duidelijk dat hij veel kwaliteiten heeft", aldus Huiberts.

In juni meldde 1908.nl dat Feyenoord-trainer Arne Slot zijn selectie voor komend seizoen graag wil versterken met Nederlandse spelers, waardoor onder meer Bazoer in beeld was in De Kuip. Feyenoord was afgelopen winterstop ook al in de markt voor de 25-jarige middenvelder, die onlangs tegen zijn nieuwe club AZ zijn laatste wedstrijd voor Vitesse speelde. Ondanks het jawoord van de speler werd geen definitief akkoord bereikt. Bazoer werd eerder ook al genoemd bij Olympique Marseille en Benfica, terwijl ook clubs uit Engeland hem met veel interesse volgde.