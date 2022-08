Van den Heuvel schetst een zo duidelijk mogelijk beeld van situatie Ihattaren

Maandag, 1 augustus 2022 om 18:07 • Tom Rofekamp

John van den Heuvel heeft in een video-item van De Telegraaf een zo duidelijk mogelijk beeld geprobeerd te schetsen van de veiligheidssituatie van Mohamed Ihattaren. De twintigjarige middenvelder is nog altijd niet aanwezig bij trainingen en wedstrijden van Ajax en Van den Heuvel wilde daarom feit van fabel over de achterliggende redenen onderscheiden. De misdaadverslaggever voegt ten opzichte van afgelopen zondag toe dat er mensen met een criminele achtergrond bij Ihattaren in de auto hebben gezeten, en dat hemzelf vermoedelijk geen enkele schuld toekomt.

"Ik ben gaan bellen met mensen om te proberen te achterhalen wat er precies allemaal gaande was", begint Van den Heuvel in het item. "Wat ik te horen kreeg, was dat hij een relatie had met een jongedame, of daar in ieder geval vriendschappelijk mee omging. Dat werd door familie van het meisje niet in dank afgenomen. Er was op een gegeven moment sprake van criminele dreiging, die zo groot werd dat Ihattaren tijdelijk niet bij Ajax zou verschijnen. Ik heb dat geprobeerd te verifiëren bij de politie."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het onderzoek bracht meer gegevens op tafel. "Bij de politie is informatie bekend over mensen met een criminele achtergrond die dicht tegen de familie Ihattaren aan zouden hebben gezeten. En in zijn (Mohameds, red.) auto zouden hebben gezeten. Een auto die door Ajax beschikbaar gesteld is aan spelers, een sponsorauto. Dat heeft ertoe geleid dat Ajax in samenspraak met veiligheidsexperts heeft gezegd: 'Kom maar even niet bij de club'", aldus Van den Heuvel.

De journalist betreurt de roerige periode waar Ihattaren maar niet uit lijkt te komen. "Hij zit steeds in de hoek waar klappen vallen. Het lijkt erop alsof hem helemaal niet zo veel te verwijten valt, behalve dat hij misschien een ongelukkige keuze heeft gemaakt. Het is dus niet zo dat hem specifiek iets crimineels wordt verweten. In ieder geval niet door de politie. Er is vanuit zijn kant ook geen aangifte gedaan tegen eventuele dreigers, dat heb ik nog wel kunnen verifiëren."

Ihattaren speelde nog mee tijdens de eerste twee oefenwedstrijden in de voorbereiding, maar verdween daarna plotseling uit de selectie van Alfred Schreuder. Toen Ajax de spelersgroep voor het trainingskamp in Oostenrijk bekendmaakte, communiceerde de club dat Ihattaren 'niet fit was'. Niet lang daarna onthulde De Telegraaf dat er meer speelde rondom de groeibriljant. De krant meldde verder dat de intimidatie en bedreigingen niet vanuit de hoek van supporters komen.

Ihattaren zelf reageerde maandag nog ontkennend op de geruchten over zijn veiligheidssituatie. "Wat kan ik soms toch op de media lachen", zo luidde de reactie van Utrechter op een Instagram Story van zijn zus Najwa, die aangeeft dat de familie niks met criminaliteit en bedreigingen te maken heeft ‘en altijd super sterk staat’. “Healthy en soon back little brother, we are fine. Geloof niet alles.”

De door Mohamed Ihattaren gedeelde en aangevulde Instagram Story van zijn zus