Feyenoord bereikt principeakkoord over linksback; komst toptarget onzeker

Maandag, 1 augustus 2022 om 17:45 • Wessel Antes • Laatste update: 19:17

Feyenoord heeft een principeakkoord bereikt met San Jose Earthquakes over de transfer van Marcos López, zo meldt de Peruviaanse journalist Aldair Santa Cruz Padilla maandagmiddag. Het nieuws wordt bevestigd door de Nederlandse bronnen van het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl. De linksback zal spoedig naar Nederland komen om de transfer af te ronden. De komst van toptarget Matías Viña, de Uruguayaanse linksback van AS Roma, is een stuk lastiger volgens 1908.nl.

Zaterdag wist The Athletic al te melden dat Feyenoord een bedrag van zo’n één tot twee miljoen euro zou hebben geboden op López. De 22-jarige linkspoot ligt in de Major League Soccer nog maar vast tot december 2022, waardoor San Jose bereid is om mee te werken aan de transfer. Feyenoord is sinds het vertrek van Tyrell Malacia naar Manchester United al op zoek naar een vervanger. Ian Maatsen koos voor Burnley en Dávid Hancko van Sparta Praag lijkt momenteel toch onhaalbaar, waardoor Feyenoord nu bij López is uitgekomen. Daarmee zou Arne Slot een oplossing hebben gevonden voor het personeelsprobleem op de linksbackpositie.

López begon zijn profcarrière in zijn thuisland Peru en maakte in 2019 de overstap naar de Major League Soccer. Tot dusver kwam López tot 74 officiële duels namens San Jose. Ook speelde hij al twintig interlands voor Peru. Het is vooralsnog onduidelijk of López gehaald wordt als basiskracht. Slot gaf diverse keren aan nog meerdere linksbacks te verwachten. In het duel tegen Vitesse aanstaande zondag ontbreekt López in ieder geval nog. De werkvergunning kan voor die tijd nog niet in orde worden gesteld.

De komst van Viña is momenteel nog ver weg volgens 1908.nl. Het medium meldt maandagmiddag dat er enkele haken en ogen boven tafel zijn gekomen, wat nog niet wil zeggen dat een deal definitief van de baan is. De 24-jarige Viña kwam afgelopen seizoen tot 36 officiële duels voor AS Roma, waaronder 26 in de Serie A. Vlak voor het verstrijken van de gewonnen Conference League-finale tegen Feyenoord kwam de Uruguayaan nog als invaller binnen de lijnen voor Rick Karsdorp. Feyenoord zou Viña graag huren met een optie tot koop.