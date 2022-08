De legende van voetbalminnend Liverpool die bijna niemand buiten de stad kent

Maandag, 1 augustus 2022 om 16:54 • Tom Rofekamp

De voetbalhistorie is er één waar al eeuwenlang aan gepend wordt. Vele verhalen over bijvoorbeeld clublegendes, onvergetelijke bekerzeges of historische titelraces blijven hangen, maar evenzoveel kronieken raken vergeten in de massa. In de rubriek Football Chronicles zorgt Voetbalzone ervoor dat de verhalen die een eeuwige plek in ons geheugen verdienen, die ook krijgen. Met in deze editie: John Houlding, de legende in Liverpool die niemand buiten de stad kent.

John Houlding kreeg in 2018 na Bill Shankly als tweede persoon in de geschiedenis een standbeeld buiten Anfield Road. Hoe heeft Houlding die illustere plek in dat duo verdiend? De in 1833 geboren zakenman richtte in 1878 een voetbalclub op: St. Domingos Football Club, vernoemd naar de gelijknamige kerk die zeven jaar daarvoor was geopend in Liverpool. Omdat de belangstelling voor de club zich echter niet beperkte tot kerkgangers, werd de naam binnen een jaar gewijzigd in Everton Football Club, naar het district waar deze zich in bevond.

Oorspronkelijk werkte Everton zijn wedstrijden af op het openbare Stanley Park. In 1884 verhuisde de club echter naar het nabijgelegen Anfield Road, dat werd gehuurd door een vriend van Houlding. Nog geen jaar later werd de zakenman zelf eigenaar van het stadion. Omdat voetbal een professionele sport werd en Everton al snel de eerste landstitel kon bijschrijven, zagen Houlding en zijn financiële bril hun kans schoon. Houlding verhoogde de huur met honderdvijftig procent per seizoen, waarop Everton in 1892 besloot om Anfield te verlaten. De club besloot een nieuw, goedkoper stadion te bouwen: Goodison Park.

Het vertrek van Everton was echter geen reden voor Houlding om het bijltje erbij neer te leggen. Hetzelfde jaar werd er nog een nieuwe club door de ondernemer opgericht: Liverpool FC. Het nieuwe team - dat aanvankelijk in het blauw-wit speelde - won negen jaar daarop zijn eerste landstitel. Zo stond Houlding aan de basis van de twee grootste clubs in de Merseyside-regio, en aan een van 's werelds grootste voetbalrivaliteiten.