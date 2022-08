Manchester City laat deal van 59 miljoen euro lopen; Chelsea wordt concreet

Maandag, 1 augustus 2022 om 15:49 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:01

Chelsea wil Manchester City aftroeven in het aantrekken van Marc Cucurella, zo melden de Daily Mail en transferexpert Fabrizio Romano. Naar verluidt hanteert zijn huidige club Brighton & Hove Albion een vraagprijs van zo'n 50 miljoen pond (ruim 59 miljoen euro) en dat is the Citizens te gortig. Chelsea denkt de deal te kunnen rondmaken door jeugdspeler Levi Colwill in de deal te betrekken.

Met de eventuele komst van linksback Cucurella sorteert Chelsea voor op een vertrek van Marcos Alonso, die in de belangstelling staat van Barcelona. Het bod van Man City, ongeveer 35 miljoen pond (ruim 41 miljoen euro) en werd door the Seagulls als onacceptabel ervaren. En dat heeft de deur geopend voor Chelsea geopend. Trainer Thomas Tuchel is gecharmeerd van de 26-jarige Spanjaard, die afgelopen seizoen bij zijn debuut in de Premier League hoge ogen gooide.

Een transfer van Cucurella naar Manchester City lag voor de hand. Als ex-jeugdspeler van FC Barcelona zou de linksback erg graag onder Pep Guardiola willen spelen. En daarom diende hij al eerder een transferverzoek in bij zijn huidige club. Met het vertrek van Oleksandr Zinchenko naar Arsenal heeft Guardiola met João Cancelo slechts één volwaardige linksback, al speelt de Portugees van nature aan de rechterkant.

Cucurella speelde vorig seizoen 38 wedstrijden in alle competities voor Brighton, trof één keer doel en gaf twee assists. De persoonlijke eisen van de linksback zullen voor Chelsea geen issue zijn. Maar het is aan the Blues om eruit te komen met Brighton.