Koopwoede van Barça nog niet bekoeld: Laporta gaat in op één gelinkte naam

Maandag, 1 augustus 2022 om 15:06 • Tom Rofekamp

Barcelona is nog niet klaar op de transfermarkt. Ondanks dat met Jules Koundé, Raphinha, Robert Lewandowski, Franck Kessié en Andreas Christensen al een vijftal aanwinsten van formaat werd binnengehaald, verlangt trainer Xavi meer kwaliteitsimpulsen, vertelde Joan Laporta maandag. Daarbij ging de president van los Azulgrana in op één specifieke naam die de afgelopen tijd gelinkt wordt aan de club: Bernardo Silva.

Tijdens de presentatie van Koundé werd Laporta gevraagd naar de interesse in de middenvelder van Manchester City. "Bernardo?", begon de bestuurder. "Het eerste wat we moeten doen is onze huidige aanwinsten registreren en de toekomst van hen die niet in de plannen voorkomen afhandelen. Daarna zien we wat we kunnen doen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De komst van Bernardo Silva naar Barcelona werd de afgelopen weken vooral genoemd in het licht van een eventuele exit van Frenkie de Jong. Nu lijkt een óf-óf-scenario ook een én-én-scenario te kunnen worden. Laporta liet onlangs namelijk al weten dat er ook plek is voor De Jong als hij geen salarisverlaging wil accepteren. "Frenkie de Jong heeft een contract en wij zullen zijn beslissing respecteren. We rekenen verder op hem en van enige dwang richting hem of anderen is totaal geen sprake."

De aankondiging van Laporta dat Barcelona opnieuw een pakket aan financiële middelen heeft ontvangen zet zijn uitspraken kracht bij. De president meldde maandag namelijk óók dat de club 25 procent van Barça Studios (een eigen productiebedrijf) heeft verkocht en dat het daar een bedrag van honderd miljoen euro voor heeft ontvangen. Daarmee kunnen in ieder geval alle inschrijven bij LaLiga voor alle nieuwe spelers worden geregeld.

Volgens L'Équipe heeft Bernardo Silva zijn vertrekwens bij Manchester City reeds aangekondigd. De 27-jarige Portugees wilde afgelopen zomer eigenlijk al weg uit het Etihad Stadium, maar Josep Guardiola wist hem te overtuigen om nog één seizoen te blijven. Bernardo Silva kwam in 2017 over van AS Monaco en speelde sindsdien 250 wedstrijden voor de club, waarin hij 48 keer scoorde en 50 maal aangever was. Manchester City zou Lucas Paquetá (Olympique Lyon) op het oog hebben als eventuele vervanger.