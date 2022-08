Feyenoord komt Arne Slot tegemoet en heeft Braziliaan (22) op het oog

Maandag, 1 augustus 2022 om 14:59 • Guy Habets • Laatste update: 15:15

Feyenoord heeft bovengemiddeld veel interesse in Igor Paixão. RTV Rijnmond meldt dat de 22-jarige Braziliaan, die bij Coritiba speelt en goed op beide vleugels uit de voeten kan, hoog op het Rotterdamse lijstje staat en dat Feyenoord bereid is om een substantiële transfersom voor hem op tafel te leggen. De komst van Paixão zou realistischer zijn dan die van Wilfried Gnonto.

In de podcast van RTV Rijnmond meldt clubwatcher Dennis van Eersel dat hij de naam van Paixão diverse keren heeft gehoord. "Dat is de naam die ik bevestigd heb gekregen", zo klinkt het. "De realiteit is dat hij dichterbij is dan bijvoorbeeld een Gnonto. Paixão is een speler die nog dermate jong is en restwaarde heeft, dat hij op termijn veel kan opleveren. Feyenoord is bereid om daar wel wat voor neer te leggen."

Het nieuws dat Feyenoord een vleugelaanvaller zoekt, is geen verrassing. Na de met 1-2 verloren oefenwedstrijd tegen Osasuna gaf trainer Arne Slot al aan dat hij, naast twee linksbacks, graag nog een offensief ingestelde speler naar Rotterdam-Zuid zag komen. "Een extra aanvaller zou wel fijn zijn, want de buitenspeler is meestal de speler die je het vaakst wisselt. Ze moeten veel creëren en dat is iets dat je niet elke week van ze kan verwachten. Dan is het heel fijn als je als trainer wisselmogelijkheden hebt."

Paixão zou die optie dus kunnen gaan bieden. De 1 meter 68 lange rechtspoot, die het liefst als linksbuiten speelt, werd opgeleid bij Coritiba en kwam in het kalenderjaar 2020 op huurbasis bij Londrina op een lager niveau uit. Dit seizoen brak de Braziliaan definitief door in het eerste elftal van Coritiba, aangezien hij in achttien wedstrijden tot vier doelpunten en vier assists op het hoogste niveau kwam. De Braziliaanse competitie is op dit moment in volle gang en in de laatste vijf wedstrijden maakte Paixão de negentig minuten vol.