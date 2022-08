Bernd Leno verlaat Arsenal na vier jaar voor stadsgenoot

Maandag, 1 augustus 2022 om 14:46 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:47

De wegen van Arsenal en Bernd Leno gaan na vier jaar scheiden. De doelman tekent bij stadsgenoot Fulham, dat ongeveer 8 miljoen pond (9.5 miljoen euro) overhoudt aan de deal, zo meldt The Athletic. Fulham promoveerde dit seizoen naar de Premier League en vindt bij Arsenal dus zijn nieuwe doelman. Leno heeft inmiddels een persoonlijk akkoord bereikt met the Cottagers.

Leno was jarenlang eerste doelman in het Emirates Stadium, maar verloor zijn positie in de zomer van 2021 aan Aaron Ramsdale. In het afgelopen seizoen kwam Leno slechts vier keer in actie voor Arsenal in de Premier League, terwijl de dertigjarige sluitpost ook viermaal uitkwam in de EFL Cup en de FA Cup. Bij Fulham zal Leno moeten concurreren met Paulo Gazzaniga en Marek Rodak, die afgelopen seizoen eerste doelman was.

Naast Leno versterkte Fulham-trainer Marco Silva zich al eerder met João Palhinha, Kevin Mbabu en voormalig PSV'er Andreas Pereira. Daarnaast kwam Manor Solomon op huurbasis over van Shakthar Donetsk. Fulham domineerde vorig seizoen de Championship door met 88 punten kampioen te worden. Met name Aleksandar Mitrovic had daar een groot aandeel in. De Servisch international maakte maar liefst 43 doelpunten in 44 wedstrijden.

Leno kwam sinds zijn komst in de zomer van 2018 in totaal 101 keer uit voor Arsenal, nadat hij daarvoor jarenlang de vaste doelman van Bayer Leverkusen was. Ook kwam hij negen keer uit voor het Duitse nationale team, maar daar lijkt speeltijd voorlopig ver weg met concurrentie van onder meer Manuel Neuer en Marc-André Ter Stegen.