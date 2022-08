Heldere boodschap uit Liverpool maakt weg verder vrij voor Depay

Maandag, 1 augustus 2022

Roberto Firmino is geenszins van plan om deze zomer bij Liverpool te vertrekken, meldt de aanvaller aan de Braziliaanse tak van TNT Sport. Engelse media brachten Firmino eind juli in verband met een vertrek naar Juventus, maar Fabrizio Romano ontkent diens claim dat er ooit een bod is uitgebracht vanuit Turijn. De afwijzing van Firmino maakt de kans op een eventuele tocht van Memphis Depay naar Juventus des te reëler. Volgens ESPN is de Oude Dame de gesprekken met Barcelona namelijk al wél gestart.

Firmino ondervindt met Mohamed Salah, Luis Díaz, Diogo Jota én zomeraanwinst Darwin Núñez fikse concurrentie in de voorhoede van Liverpool. De Braziliaans international was afgelopen seizoen al niet verzekerd van een basisplaats en lijkt ook komende jaargang voor het ergste te moeten vrezen. Toch peinst Firmino niet over een vertrek. "Ik ben dol op dit team, deze stad en de fans", zei hij na de winst van de Community Shield afgelopen zaterdag, waarbij hij 59 minuten in actie kwam. "Ik ben hier. Natuurlijk wil ik hier blijven."

Juventus is op zoek naar een vervanger van Álvaro Morata. De Italianen zagen de spits van Atlético Madrid na zijn huurperiode afgelopen seizoen graag blijven, maar waren niet bereid om aan de afkoopsom van 35 miljoen euro te voldoen. Romano weet echter dat Juventus nooit serieus pogingen ondernomen heeft om Firmino als opvolger binnen te halen. Volgens de transfermarktexpert is een overgang naar Turijn noch door zaakwaarnemers noch door de clubs zelf besproken.

De onderhandelingen over Memphis zijn echter wél begonnen, aldus de Spaanse tak van ESPN. Xavi heeft de Nederlander niet nodig bij Barcelona, waardoor de club bij het juiste bod bereid is mee te werken aan een vertrek. Naar verluidt mikt de Spaanse grootmacht op een bod van minimaal twintig miljoen euro. Memphis zal op zijn beurt wekelijks verzekerd willen zijn van speeltijd, met het oog op het aankomende WK in Qatar. De geboren Moordrechter kwam tijdens het laatste oefenduel van Barcelona (tegen New York Red Bulls, 0-2 winst) nog wel 'gewoon' tot scoren.