Georginio Wijnaldum wil heel graag naar Roma en brengt financieel offer

Maandag, 1 augustus 2022 om 13:20 • Guy Habets

Georginio Wijnaldum is akkoord gegaan met salarisverlaging om zo zijn transfer naar AS Roma te kunnen maken. Dat schrijft Il Corriere dello Sport. De Nederlandse middenvelder ziet daarnaast af van het ontvangen van bepaalde bonussen die Paris Saint-Germain, zijn huidige club, hem nog uit moet keren. Mede daardoor kan er binnenkort witte rook vanuit Parijs en Rome worden verwacht.

Een akkoord tussen PSG en Roma was al dichtbij, maar de laatste financiële plooien moesten nog worden gladgestreken. Dat lijkt nu te zijn gebeurd. I Giallorossi nemen zestig procent van het salaris van Wijnaldum over en zijn daartoe in staat doordat de middenvelder zelf akkoord is gegaan met een verlaging van zijn honorarium. Dat maakte dat de twee clubs sneller tot een overeenstemming konden komen over de verdeling van het salaris. PSG werkte daarnaast ook mee aan de deal omdat zij de garantie hebben gekregen dat bepaalde bonussen niet meer aan Wijnaldum uitgekeerd hoeven te worden.

Het was al duidelijk dat de Romeinen Wijnaldum in eerste instantie voor een jaar zullen huren en dat er een optie tot koop in de deal is opgenomen. Mocht de Oranje-international komend seizoen in meer dan de helft van de officiële wedstrijden van Roma uitkomen én de formatie van trainer José Mourinho de Champions League halen, dan wordt die koopoptie verplicht. De Italiaanse club dient dan een bedrag van ongeveer tien miljoen euro over te maken.

Wijnaldum werd recentelijk ook in verband gebracht met een terugkeer bij PSV, maar enkele maanden voor het WK in Qatar begint de middenvelder dus in Rome aan een nieuw avontuur. De routinier kwam eerder in zijn loopbaan uit voor Feyenoord, Newcastle United en Liverpool. Bij Roma, afgelopen seizoen te sterk voor Feyenoord in de finale van de Conference League, krijgt Wijnaldum te maken met landgenoten Rick Karsdorp en Justin Kluivert, al staat laatstgenoemde op de nominatie om deze zomer verkocht te worden.