Dessers verschuilt zich achter zijn brede lach: ‘Als ik in Barcelona kom...’

Maandag, 1 augustus 2022

Cyriel Dessers heeft voor het eerst gereageerd op de uitgelekte foto's van de spits in Denemarken. Daarop werd Dessers vastgelegd tijdens een lunch met Jess Thorup, de trainer van FC Kopenhagen. Als de aanvaller van Racing Genk na afloop van het competitieduel met Standard Luik (3-1 winst) wordt gevraagd naar het 'citytripje', blijft hij zich verschuilen achter een brede lach.

Dessers wordt al enige tijd aan een vertrek bij Genk gelinkt. Transfermarktexpert Fabrizio Romano maakte afgelopen week nog melding van vergevorderde gesprekken met Serie A-promovendus Cremonese, tot de foto's uit Kopenhagen opdoken. "Morgen is mijn vrije dag, dus ik kan deze keer niet te zot doen", lacht Dessers, na de vraag van Eleven Sports of hij nog citytrips op de planning heeft staan. "Maar aan de andere kant: als ik in de zomer in Barcelona kom, linkt niemand mij aan Barcelona."

De drievoudig Nigeriaans international sluit een langer verblijf in België echter niet uit. "Ik heb het echt naar mijn zin hier, met deze ploeg en deze trainer, die maakt heel veel indruk op mij." Dessers begon tijdens beide van de eerste twee competitiewedstrijden in de basis en was daarin totaal drie keer trefzeker. Afgelopen weekend was de voormalig publiekslieveling van Feyenoord goed voor twee doelpunten en een assist.

Dessers erkent echter wel 'dat het misschien het goede moment is voor een stap naar het buitenland'. "Ik ben 27 jaar, heb nog een tweejarig contract. Maar beslis er niet alleen over." Na het succesvolle jaar bij Feyenoord was Dessers eind juni nog dicht bij een definitief verblijf in De Kuip. Op de slotdag van zijn huurcontract werd echter bekend dat de Rotterdammers er niet uitkwamen met de spits over zijn salaris. Trainer Arne Slot vertelde afgelopen maand echter dat er nog altijd goed contact is met Dessers, en dat de club door de miljoenenverkopen van Luis Sinisterra en Tyrell Malacia 'inmiddels andere financiële mogelijkheden heeft'.