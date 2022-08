ESPN kondigt nieuwe programma's aan en gaat nog jaren door met Kraay

Maandag, 1 augustus 2022 om 12:00 • Guy Habets • Laatste update: 12:26

Hans Kraay junior blijft langer actief bij ESPN. Dat heeft de zendgemachtigde van al het Nederlandse betaalde voetbal maandag bekendgemaakt. Kraay zal 'exclusief' te zien zijn op ESPN, zo valt er te lezen in het statement, en heeft nu een contract tot en met medio 2025. Daarnaast zijn er vanaf komende week twee nieuwe programma's te zien op de betaalzender.

Kraay was al een van de vaste gezichten op ESPN en zal dat dus voorlopig blijven. Hij ligt nu voor drie jaar vast en zal te zien blijven bij uitzendingen rond de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Daar is Kraay zelf heel content mee. "Ik voel me ontzettend op mijn plek bij ESPN", zo valt er te lezen op de website. "Waar anders analyseer je op vrijdag de linksback van Helmond Sport, interview je op zaterdag de trainer van PSV en zit je zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie naast de bondscoach?"

Programmadirecteur Rob Labree is al net zo tevreden. "De veelzijdigheid van Hans Kraay jr. is onvolprezen. Presenteren, interviewen, analyseren: hij doet het in zijn eigen kenmerkende stijl, die geliefd is bij de ESPN-kijker. Daarnaast wordt hij door kijkers, collega's en kenners keer op keer geprezen om zijn minutieuze voorbereiding. We binden Kraay jr. dan ook met veel plezier tot en met het seizoen 2024/25 exclusief aan ESPN."

De zender komt daarnaast met meer nieuws, want er zullen twee nieuwe programma's gemaakt gaan worden. Iedere dinsdag na een weekend met Eredivisie-voetbal zullen Milan van Dongen en Fresia Cousiño Arias een podcast opnemen met een hoofdrolspeler uit het Nederlandse voetbal. Dat zal dan onder de naam 'Fresia en Milan parkeren de bus' als podcast worden uitgebracht, maar de opnames worden ook gefilmd en zijn dan op diezelfde dinsdag te zien op tv. Daarnaast komt er zondagmiddag een programma, 'De Voetbalkantine' geheten, waarin de actualiteit en 'alles wat voetbal zo mooi maakt' besproken wordt.