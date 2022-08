Duizenden fans van Nacional roeren Suárez bij warm onthaal tot tranen

Maandag, 1 augustus 2022 om 11:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:39

Luis Suárez heeft bij Nacional een warm onthaal gekregen van duizenden supporters. De 35-jarige spits maakte vorige week bekend terug te keren bij de club waar het in 2005 allemaal begon. Na vier officiële wedstrijden voor Nacional werd Suárez destijds voor 800.000 euro overgenomen door FC Groningen.

Suárez werd in een vol stadion bij Nacional gepresenteerd. De Uruguayaans international gaat spelen met rugnummer 9 en de verwachting is dat hij dinsdag tijdens de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Copa Sudamericana tegen Atlético Goianiense zijn eerste minuten gaat maken. “Ik ben trots om samen met mijn familie terug te keren naar huis”, aldus Suárez.

?? @LuisSuarez9 hield het niet droog tijdens zijn warme onthaal bij oude liefde @Nacional ?? pic.twitter.com/RS46y6d3i1 — ESPN NL (@ESPNnl) August 1, 2022

Door zijn transfervrije status sinds zijn vertrek bij Atlético Madrid werd Suárez met vele clubs in verband gebracht. In een video op social media liet hij vorige week weten Europa definitief achter zich te laten. Suárez tekende een contract voor vijf maanden bij de Uruguayaanse topclub, zodat hij zich voor kan bereiden op het WK in Qatar, dat in november plaatsvindt.

Suárez kan terugkijken op een grootse carrière in het Europese voetbal. Hij werd in 2006 door FC Groningen naar Nederland gehaald. Een jaar later nam Ajax hem voor 7,5 miljoen euro over. Voor de Amsterdammers speelde Suarez 159 officiële wedstrijden, waarin hij 111 keer scoorde en 68 assists gaf. Ook in Engeland werd de Uruguayaan een groot succes bij Liverpool. De afgelopen acht seizoenen speelde Suárez in Spanje bij Barcelona en Atlético Madrid. Met Barça won hij de Champions League.

Orgulloso de volver a mi casa con mi familia ???? Gracias de corazón por la bienvenida, fue muy emocionante! Estoy donde quiero estar y vamos por todo @Nacional! ?????? pic.twitter.com/P7OqghpjSq — Luis Suárez (@LuisSuarez9) July 31, 2022