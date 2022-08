Tyrell Malacia ziet de concurrentiestrijd bij Manchester United afnemen

Maandag, 1 augustus 2022 om 11:17 • Guy Habets • Laatste update: 12:09

Alex Telles staat op de nominatie om te vertrekken bij Manchester United, zo meldt transferexpert Fabrizio Romano. De linksback staat in de belangstelling van een aantal clubs en kan the Mancunians dus wat inkomsten opleveren. Een vertrek van Telles zou ook gunstig zijn voor Tyrell Malacia, die daarmee een concurrent zou zien vertrekken.

Romano schrijft dat Telles in de komende weken de deur achter zich dicht kan gaan trekken bij Manchester United. De linksback staat in de belangstelling van drie clubs, waar Sevilla er één van is. De Andalusische club houdt de situatie rondom de 29-jarige Braziliaan nauwlettend in de gaten. Het bereiken van een akkoord hangt af van United, dat mogelijk een deel van het salaris van de verdediger zal moeten blijven doorbetalen. Eerder werd ook melding gemaakt van de interesse van FC Porto, de vorige club van Telles, maar dat is volgens Romano niet aan de orde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een vertrek van Telles zou betekenen dat Erik ten Hag, de trainer van Man United, weer wat extra financiële mogelijkheden krijgt. Hij zou graag nog de transfermarkt op willen en naar verluidt wenst hij een extra spits aan de selectie toe te voegen. Als Telles verhuurd wordt, komt er in ieder geval salaris vrij om dat te realiseren. Een eventuele verkoop van de Braziliaan, wiens waarde door Transfermarkt op achttien miljoen euro wordt geschat, zou al helemaal mooi uitkomen voor de Engelse topclub.

Ook Malacia zal hopen dat Telles op korte termijn vertrekt. De 29-jarige linkspoot is een concurrent van de van Feyenoord overgekomen back en als hij weggaat, hoeft Malacia alleen nog maar met Luke Shaw te strijden om een basisplaats. Dat is wel een geduchte concurrent, want de Engelsman zal zeker geen uitgaande transfer gaan maken en speelde in de afgelopen seizoenen tenminste twintig keer per jaargang als basisspeler. Ook kwam hij al tot 21 interlands voor Engeland.