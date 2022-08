PSV reist zonder meest recente aanwinsten af naar AS Monaco

Maandag, 1 augustus 2022 om 10:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:12

PSV heeft de selectie voor het heenduel met AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League bekendgemaakt. De 22-koppige selectie van trainer Ruud van Nistelrooij kent weinig verrassingen. De 46-jarige oefenmeester kan zoals bekend wegens blessureleed niet beschikken over onder meer Noni Madueke en ook Sávio en Jarrad Branthwaite ontbreken. Het heenduel vangt dinsdagavond om 20.00 uur in het Stade Louis II aan.

Van Nistelrooij heeft vooral in aanvallend opzicht weinig smaken om uit te kiezen. Yorbe Vertessen werd eind juli geopereerd aan een blindedarmontsteking en mist hierdoor het tweeluik met AS Monaco. De Eindhovenaren moeten het bovendien tot het einde van de eerste seizoenshelft stellen zonder Madueke vanwege een ernstige enkelblessure.

Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Cody Gakpo vormden in de strijd om de Johan Cruijff Schaal de voorhoede van de Eindhovenaren. Ismael Saibari, Richard Ledezma en Xavi Simons zijn van nature middenvelders, maar lijken voor Van Nistelrooij eventueel opties om als vleugelaanvaller te fungeren.

De volledige selectie:

Doel:: Walter Benítez, Joël Drommel, Boy Waterman

Verdediging: Ki-Jana Hoever, Jordan Teze, Armando Obispo, André Ramalho, Derrick Luckassen, Phillipp Mwene, Philipp Max, Fredrik Oppegard

Middenveld: Ibrahim Sangaré, Xavi Simons, Marco van Ginkel, Érick Gutiérrez, Guus Til, Joey Veerman, Richard Ledezma

Aanval: Luuk de Jong, Cody Gakpo, Johan Bakayoko, Ismael Saibari