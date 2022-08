‘Hij maakte het met zijn medelijden zo veel erger voor Jay Gorter’

Maandag, 1 augustus 2022 om 10:35 • Guy Habets

Hugo Borst zag dat Jay Gorter het na afloop van de met 3-5 verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV zwaar had. De doelman van Ajax ging twee keer de fout in en was mede daardoor debet aan de nederlaag van de Amsterdammers. Na het laatste fluitsignaal kwam collega-doelman Remko Pasveer hem troostende woorden influisteren en dat vond Borst, zo schreef hij in zijn column in het Algemeen Dagblad, nog wel het opmerkelijkst.

Borst had te doen met de keeper, die geen beste indruk maakte tegen PSV. "Daar stond-ie na afloop van de Johan Cruijff Schaal, Jay Gorter. Voor het grote publiek nog een onbekende. Vandaag had hij, 22 jaar jong, de kans gekregen. Hij mocht onder de lat van trainer Alfred Schreuder. Het waren geen blunders, maar twee van zijn fouten leidden de nederlaag van Ajax in. Heel de verdediging van Ajax was gruwelijk slecht, maar ja, een keeper met zijn afwijkende kleur shirt is het zichtbaarst. Gorter dus. Iedereen wees naar hem."

Vooral de beelden na het laatste fluitsignaal maakten volgens Borst duidelijk dat Gorter er doorheen zat. "De camera – de regisseur - vond hem na het laatste fluitsignaal natuurlijk. O wee. Ach jee. Die houding. Hals- en nekwervels van Gorter knakten bijna. Hij was zo’n lange stang met een brede douchekop. Een zonnebloem, van boven zo gekromd dat de zon de pitjes niet meer kan raken. Man, wat ging Gorter gebukt onder zijn eigen falen. Zijn neus hing twintig centimeter boven het gras."

De columnist van het AD werd vervolgens verrast door Pasveer. "Toen kwam het ergste. Collega’s gingen hem troosten. Eentje in het bijzonder. Een keeper. Remko Pasveer. Die fluisterde hem langdurig iets in het oor. Een arm om de schouder van de schlemiel. Het was vol in beeld. Pasveer maakte het met zijn medelijden zo veel erger voor Gorter. De twee fouten waren vijf blunders geworden. Het gewicht van Gorters gebogen hoofd zouden de wervels weldra doen breken."

Ajax zal het gaan omgooien, zo verwacht Borst. De verdediging wordt volgens hem anders ingericht om meer lengte en body in het elftal te krijgen. De omzettingen betekenen ook, zo zegt Borst, dat er een nieuwe doelman in komt en dat Gorter zijn kans heeft verspeeld. "Hoe het verder gaat spreekt voor zich. Op doel komt, uiteraard, Pasveer te staan. Hij is een goede keeper en hij heeft zich zaterdagavond in de basis getroost."