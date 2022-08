FC Twente-directeur Streuer gaat in op interesse Feyenoord in Zerrouki

Maandag, 1 augustus 2022 om 09:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:11

FC Twente ziet niets in de verkoop van Ramiz Zerrouki. Maandagochtend meldde De Telegraaf dat Feyenoord de 24-jarige middenvelder als mogelijke opvolger ziet van Fredrik Aursnes, die op het punt staat om te tekenen bij Benfica.

'”We zullen het verhaal van Feyenoord aanhoren, maar we zijn niet geïnteresseerd in een verkoop'', zegt Jan Streuer, technisch directeur van FC Twente, tegenover TC/Tubantia. ''Wij willen ons elftal bij elkaar houden.'' Zerrouki heeft nog een contract voor twee seizoenen bij FC Twente. De Algerijns international beschikt bij FC Twente nog over een contract tot medio 2024 en volgens De Telegraaf verlangen de Tukkers een bedrag van ‘meer dan drie of vier miljoen euro’.

De belangstelling van Feyenoord in Zerrouki wordt door 1908.nl bevestigd. Het doorgaans betrouwbare Twitteraccount schrijft dat de interesse zich in een ‘informerende fase’ bevindt. Trainer Arne Slot moet bovendien ook nog definitief overtuigd raken van de kwaliteiten van Zerrouki. Dit, en de hoge transfersom die Feyenoord moet betalen, is de reden dat Feyenoord zich ook richt op andere doelwitten met een wellicht betere prijs-kwaliteitsverhouding.

Dat FC Twente Zerrouki het liefst niet verkoopt, is niet heel vreemd. Technisch directeur Streuer wist de selectie grotendeels intact te houden. Alleen Jayden Oosterwolde vertrok naar Parma, terwijl Michel Vlap, Michal Sadílek, Sem Steijn, Przemyslaw Tyton en Issam El Maach werden gepresenteerd als aanwinsten. Vlap en Sadílek speelden het afgelopen seizoen al op huurbasis in De Grolsch Veste en maakten tijdens de zomerse transferwindow de definitieve overstap naar FC Twente.