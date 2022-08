Feyenoord kondigt na drukke transferweken nóg meer activiteit aan

Maandag, 1 augustus 2022 om 09:57 • Guy Habets

Feyenoord is ook na de komst van negen nieuwe spelers nog niet klaar op de transfermarkt. Dat zegt trainer Arne Slot, die na de met 1-2 verloren oefenwedstrijd tegen Osasuna de hoop uitsprak dat er nog tenminste drie aanwinsten binnengehaald worden. Vooral op linksback heeft de Rotterdamse club versterkingen nodig.

Op zondagmiddag opent Feyenoord om 14.30 uur het seizoen met een uitwedstrijd bij Vitesse. De hoop in Rotterdam is dat er voor die tijd nog nieuwe spelers naar De Kuip zijn gekomen, maar daar is Slot niet zo zeker van. Hij merkt dat de onderhandelingen tot dusver moeizaam verlopen. "Met de linksbackpositie zijn we eigenlijk al vanaf het begin bezig en dan ben je soms ook afhankelijk van een andere club", meldt de trainer bij ESPN. "Ik had eigenlijk verwacht dat de linksback er al zou zijn geweest, dus het is moeilijk om nu te zeggen of hij er morgen is.

Daarnaast hoopt de trainer uit Bergentheim dat er ook nog een extra vleugelaanvaller gecontracteerd kan worden. "Over het algemeen wil je spelers hebben die al wedstrijden gespeeld hebben en die niet nog zes weken nodig hebben om fit te worden. Dat is zeker voor ons in deze fase belangrijk en dat maakt het moeilijker. Een extra aanvaller zou wel fijn zijn, want de buitenspeler is meestal de speler die je het vaakst wisselt. Ze moeten veel creëren en dat is iets dat je niet elke week van ze kan verwachten. Dan is het heel fijn als je als trainer wisselmogelijkheden hebt."

Maandagochtend werd duidelijk dat er interesse is getoond in Ramiz Zerrouki van FC Twente, die de opvolger kan worden van Fredrik Aursnes. Die wordt begeerd door Benfica. Feyenoord zou daarnaast het liefste dus nog twee linksbacks en een vleugelaanvaller aan de selectie toevoegen. Eerder haalde de Stadionclub met Danilo, Mats Wieffer, Mohamed Taabouni, Javairo Dilrosun, Sebastian Szymanski, Oussama Idrissi, Santiago Giménez, Quinten Timber en Jacob Rasmussen al negen nieuwe spelers naar Rotterdam-Zuid.