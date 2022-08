‘Van Gaal was erg gecharmeerd, maar hij is een probleemgeval aan het worden’

Maandag, 1 augustus 2022 om 08:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:40

Valentijn Driessen is kritisch op Devyne Rensch. In zijn column in De Telegraaf schrijft hij dat Ajax zich langzamerhand zorgen moet gaan maken nu de negentienjarige verdediger nog niet volledig heeft weten te overtuigen op de rechtsbackpositie sinds het vertrek van Noussair Mazraoui.

“Rensch is echt een probleemgeval aan het worden, hoewel Van Gaal erg gecharmeerd van hem was”, schrijft Driessen. “Hij brak door als rechtsachter toen Noussair Mazraoui langdurig geblesseerd was. Zijn ontwikkeling is gestagneerd. In de jeugdopleiding was Rensch een sensatie als centrale verdediger, niet als rechtsback en dat komt steeds meer aan het licht. De ochtendkrant maakte vrijdag melding dat Ajax zijn vizier momenteel richt op Jorge Sánchez, een 21-voudig international van Mexico, die momenteel onder contract staat bij Club América.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na het vertrek van Noussair Mazraoui naar Bayern München lijkt Devyne Rensch de eerste keuze van Alfred Schreuder op de rechtsbackpositie, maar de verdediger gaf Cody Gakpo tijdens de 3-5 nederlaag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal meerdere malen te veel ruimte voor zijn voorzetten. Naast Rensch heeft Schreuder ook nog de beschikking over Youri Regeer en Kian Fitz-Jim. Beiden zijn van originele middenvelders, maar werden tijdens de voorbereiding als rechtsback geposteerd.

Driessen herhaalt in zijn column ook eerdere kritiek op Jay Gorter, die tegen PSV een onzekere indruk maakte. “Gorter kreeg de kans, maar waar Justin Bijlow ooit zijn kans greep in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV daar zakte Gorter volledig door het ijs. Zodanig dat zelfs Schreuder met vuur speelt bij Ajax als hij niet kiest voor Remko Pasveer en de markt niet verkent voor extra zekerheid onder de lat”, aldus Driessen.