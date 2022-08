Ihattaren reageert op geruchten: ‘Wat kan ik soms toch lachen om de media’

Maandag, 1 augustus 2022 om 07:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:28

Mohamed Ihattaren reageert op Instagram ontkennend op berichtgeving van De Telegraaf. De krant schreef zondagavond dat de twintigjarige aanvaller vanwege dreiging uit het criminele circuit nog altijd niet aanwezig is bij de trainingen en wedstrijden van Ajax. Volgens Ihattaren klopt dit echter niet.

“Wat kan ik soms toch om de media lachen”, zo luidt de reactie van Ihattaren op een Instagram Story van zijn zus Najwa, die aangeeft dat de familie niks met criminaliteit en bedreigingen te maken heeft ‘en altijd super sterk staat’. “Healthy en soon back little brother, we are fine. Geloof niet alles.”

De door Mohamed Ihattaren gedeelde en aangevulde Instagram Story van zijn zus

Misdaadverslaggever John van den Heuvel schreef zondagavond dat veiligheidsexperts het niet verantwoord vinden om de aanvallende middenvelder op de club te laten komen. Van den Heuvel heeft informatie ingewonnen bij politiekringen en bronnen rond Ihattaren, zo schrijft hij. “De dreiging zou zijn ontstaan nadat Ihattaren een relatie kreeg met een jonge vrouw uit de omgeving van zijn woonplaats. De verhouding lekte uit bij de familie van het meisje en stuitte op veel weerstand. Ihattaren werd vervolgens geconfronteerd met ernstige bedreigingen in de privésfeer. De dreiging kwam volgens de politie uit criminele hoek.”

Volgens De Telegraaf is na gesprekken tussen veiligheidsexperts, Ajax en Ihattaren is besloten de middenvelder niet op bekende plekken, zoals zijn woning of het trainingsveld, te laten verschijnen. De betrokken partijen, waaronder de politie, hadden meer tijd nodig voor onderzoek en wilden ook nagaan of een afkoelingsperiode de dreiging zou laten afnemen. De zorgen bij met name de recherche werden vergroot toen politiemensen waarnamen dat personen met criminele antecedenten in de omgeving van Ihattaren en zijn familie verkeerden. Zij zouden volgens de bronnen zelfs in de door Ajax beschikbaar gestelde auto van Ihattaren hebben gezeten."

Ajax zelf bestempelde Ihattaren als ‘niet fit’, maar De Telegraaf maakte eerder al bekend dat er meer zou spelen rondom de middenvelder. De krant meldde verder dat de intimidatie en bedreigingen niet vanuit de hoek van supporters komen.