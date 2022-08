Feyenoord wordt concreet en meldt zich bij FC Twente voor Ramiz Zerrouki

Maandag, 1 augustus 2022 om 07:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:12

Ramiz Zerrouki moet bij Feyenoord de beoogde opvolger worden van Fredrik Aursnes. Dat meldt De Telegraaf maandagochtend. Aursnes staat op het punt om zijn carrière bij Benfica te vervolgen en dus zijn de Rotterdammers op zoek naar een directe vervanger.

Zerrouki beschikt in Enschede nog over een contract tot medio 2024. De Telegraaf verwacht dat FC Twente een transfersom verlangt van 'meer dan drie of vier miljoen euro'. Een doorbraak leek er voor de 24-jarige middenvelder bij FC Twente lange tijd niet in te zitten, maar onder trainer Ron Jans veroverde hij twee seizoenen geleden een basisplaats. De Algerijns international kwam tot nog toe tot 63 Eredivisie-duels, waarin hij goed was voor twee goals en drie assists.

Anderhalve week geleden werd duidelijk Aursnes hard op weg is naar Benfica. De Portugese club van Roger Schmidt zou volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano vijftien miljoen euro over hebben voor de Noorse middenvelder. Dit bedrag kan naar verluidt door middel van bonussen nog verder oplopen. Aursnes ligt bij Feyenoord nog vast tot medio 2024, maar zou al een persoonlijk akkoord hebben volgens Romano.

Slot liet zondag tegenover ESPN weten dat Feyenoord zich bij het vertrek van de Noorse middenvelder ook weer gaat roeren op de transfermarkt. “Aursnes is een zeer goede speler. Fredrik en Quinten kunnen denk ik uitstekend samenspelen. Dan kan Orkun Kökcü nog daarvoor of daarnaast het creatieve oppakken”, zei Slot. “Maar áls het zo is - als, als als - dat Fredrik weggaat, dan gaan wij daar honderd procent zeker een nieuwe speler voor aantrekken.”