Van Bommel heeft ook na speelronde twee perfecte score met Royal Antwerp

Maandag, 1 augustus 2022 om 00:07 • Mart van Mourik

Royal Antwerp FC heeft zondagavond ook zijn tweede wedstrijd van het seizoen winnend afgesloten. In eigen huis was de ploeg van trainer Mark van Bommel met 1-0 te sterk voor Zulte Waregem. Ruim twintig minuten voor het eindsignaal maakte Michel-Ange Balikwisha het enige doelpunt van de avond. Leuven (doelsaldo +4) en Royal Antwerp (+3) zijn na twee speelrondes de enige clubs in de Pro League die na twee speelrondes zes punten verzamelden.

Van Bommel voerde ten opzichte van de gewonnen openingswedstrijd tegen KV Mechelen (0-2) slechts één wijziging door. Centraal achterin was het Dinis Almeida in plaats van William Pacho die Toby Alderweireld vergezelde. Vincent Janssen moest wederom genoegen nemen met een invalbeurt. Direct na de openingstreffer kwam de spits binnen de lijnen voor Michael Frey. Laatstgenoemde was tegen Mechelen verantwoordelijk voor de volledige doelpuntenproductie. Voormalig Ajacied Viktor Fischer mocht in de slotfase nog enkele minuten meespelen.

Zulte Waregem zorgde voor het eerste gevaar van de wedstrijd, want in de zesde speelminuut raakte Jelle Vossen de lat met een ferme kopbal. Hoewel de bezoekers in het eerste bedrijf fel tegenstand bleven bieden, kon de ploeg een tegentreffer in de tweede helft uiteindelijk niet voorkomen. Na fraai combinatievoetbal bezorgde Sam Vines de bal bij Balikwisha, die van dichtbij raak schoot: 1-0. Een kwartier voor het eindsignaal leek de hoop van Zulte Waregem op een punt te vervliegen. Novatus Miroshi kreeg zijn tweede gele kaart gepresenteerd en moest het veld verlaten. In de slotfase slaagde Antwerp er overigens niet meer in het numerieke overwicht uit te buiten.