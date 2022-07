‘Inmiddels kunnen we wel stellen dat Wiegman een gouden gleuf heeft’

Zondag, 31 juli 2022 om 22:58 • Mart van Mourik

Leonne Stentler is enorm onder de indruk van de prestaties van bondscoach Sarina Wiegman. Zondagavond werd Wiegman met Engeland voor het eerst in de historie Europees kampioen door Duitsland na verlenging met 2-1 te verslaan. Te gast als analytica bij de NOS vertelt Stentler op ludieke wijze dat er altijd een beetje geluk nodig is om de titel te grijpen.

“Of de overwinning van Engeland terecht is? Nou, het had echt alle kanten op kunnen gaan”, denkt Stentler. “Duitsland kreeg een aantal grote kansen, maar dan ontbrak het de ploeg aan fortuin. Inmiddels kunnen we wel stellen dan Wiegman een gouden gleuf heeft. Daar heb ik geen enkele twijfel meer over. Je moet ook gewoon een beetje geluk hebben”, besluit Stentler lachend en refererend aan bondscoach Louis van Gaal, die eerder van zichzelf zei ‘een gouden pik’ te hebben.

Leonne Stentler aan tafel bij de NOS

Wiegman vertelde in gesprek met de BBC nauwelijks te kunnen geloven wat er gebeurd is. “Mijn geheim? Ik heb geen geheim, ik ben heel open. Ik besef denk ik nog niet helemaal wat hier allemaal is gebeurd, ik heb wat tijd nodig. Deze speelsters laten zien dat ze heel graag willen winnen en iedere dag beter willen worden. Dat heb ik het hele jaar gezien.”

“We hebben toen ik begon wat afspraken gemaakt en dit is het resultaat”, vervolgde Wiegman. “Het zat in deze finale zo dicht bij elkaar. Maar wat maakt het allemaal uit, we hebben met 2-1 gewonnen en zijn Europees kampioen. Die beker is behoorlijk zwaar, weet ik uit ervaring. Ik ga er een paar mooie foto’s mee maken”, aldus de bondscoach. Wiegman is de eerste bondscoach ooit die met twee verschillende landen een EK weet te winnen. In 2017 zwaaide ze de scepter bij de Oranje Leeuwinnen, die destijds Europees kampioen werden.