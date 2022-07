Pavard wil niet weg en gaat strijd aan met Mazraoui

Folarin Balogun staat op het punt om te worden verhuurd aan Stade de Reims. De 21-jarige aanvaller van Arsenal stond in de belangstelling van diverse Premier League-clubs, maar kiest voor een avontuur in Frankrijk. (Fabrizio Romano)

Chelsea, Juventus en Atlético Madrid hebben interesse hebben getoond in de Franse rechtsback, maar de concurrent van Noussair Mazraoui benadrukt in München te willen blijven.

Fulham hoopt voor de start van het seizoen Arsenal-keeper Bernd Leno vast te leggen. Daarnaast is de promovendus geïnteresseerd in vier centrale verdedigers, waaronder Issa Diop (West Ham United) en Malang Sarr (Chelsea). (Sky Sports)