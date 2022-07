Galtier doet tandem Messi-Neymar swingen en pakt eerste hoofdprijs met PSG

Zondag, 31 juli 2022 om 21:56 • Tom Rofekamp

Paris Saint-Germain heeft zondag de Trophée des Champions op overtuigende wijze naar zich toegetrokken. De Franse landskampioen had op zo'n vijf minuten na geen kind aan bekerwinnaar Nantes en deed bij het laatste fluitsignaal een 4-0 eindstand noteren. De hoofdrollen waren vooral weggelegd voor de excellerende Lionel Messi en Neymar: het duo leek na een bewogen seizoen zonder enige schroom te voetballen in het Bloomfield Stadium.

Nieuwe trainer Christophe Galtier liet zijn elftal in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen op papier in een 3-4-3 formatie aantreden, met een voorhoede van Pablo Sarabia, Lionel Messi en Neymar. Kylian Mbappé, normaliter de vaste derde man naast Messi en Neymar in de Parijse aanval, ontbrak vanwege een schorsing. Georginio Wijnaldum mag vertrekken en zat daarom niet bij de selectie.

In Tel Aviv, waar het duel tussen de Franse landskampioen en bekerwinnaar werd afgewerkt vanwege promotionele doeleinden, kwam PSG als sterkste uit de startblokken. Nantes-goalie Alban Lafont hield zijn doel de eerste twintig minuten met kunst- en vliegwerk schoon, voordat zíj´n ploeg eindelijk wat kansen kreeg om de score te openen. Collega Gianlugi Donnarumma bleek aan de overkant echter even alert.

MESSI SCOORT DE EERSTE ??



Lionel Messi lijkt weer plezier te hebben bij PSG en onderstreept dat meteen in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen: 1-0 ??#ZiggoSport #TDC2022 #PSGFCN pic.twitter.com/QoEBjU2C9R — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 31, 2022

Een bevlieging van Messi was Lafont echter te machtig. Neymar stak de bal door de as van het veld naar de Argentijn, waarbij Nicolas Pallois de situatie compleet verkeerd inschatte. Messi omspeelde Lafont op behendige wijze en schoof met rechts binnen voor de eerste Parijse goal van het seizoen. Saillant detail: Nantes was ook de club waartegen de zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar zijn eerste Ligue 1-doelpunt maakte.

Het verzet van de bekerwinnaar leek toen al gebroken. Het restant van het eerste bedrijf was een stormloop richting het doel van Lafont; dat Neymar pas in blessuretijd met een prachtige vrije trap de 2-0 verzorgde was relatief laat te noemen. Na rust ging PSG vrolijk verder. Sergio Ramos deelde na bijna een uur spelen ook mee in het doelpuntenfestijn door een rebound op een poging van Messi met de hak te verzilveren. Ondanks het eenrichtingsverkeer bleef een complete afgang bespaard voor Nantes. Neymar maakte er nog één bij: de Braziliaan verzilverde een penalty, veroorzaakt door Jean-Charles Castelletto.