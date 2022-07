Arne Slot pakt eigen selectie aan: ‘Vond het bij vlagen gênant’

Zondag, 31 juli 2022 om 21:50 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:01

Arne Slot heeft weinig positieve woorden over voor het eerste uur van Feyenoord in de oefenwedstrijd tegen Osasuna (1-2). De oefenmeester zei naderhand voor de camera van ESPN dat hij het spel van Feyenoord 'bij vlagen gênant' vond en dat het ontbrak aan concentratie bij zijn ploeg. Toch waren er ook lichtpuntjes in het spel van Feyenoord te zien, erkende hij.

Feyenoord leek zondag in de Kuip nog op de valreep een 1-1 gelijkspel uit het vuur te slepen tegen Osasuna, maar zag dat de Spanjaarden door een treffer in de blessuretijd alsnog met de overwinning aan de haal gingen. Na de wedstrijd was de Feyenoord-trainer niet mals in de kritiek op zijn ploeg. “Ik vond het bij vlagen gênant hoe wij kansen hebben weggegeven”, aldus Slot. “Ik heb er geen moeite mee wanneer de samenwerking nog niet perfect verloopt, maar ik heb een aantal momenten gezien waarin we zwaar ongeconcentreerd zijn waardoor we kansen weggeven."

Toch waren er ook lichtpuntjes, volgens Slot. “Het goede nieuws is dat ik in het laatste half uur van de wedstrijd een competitiviteit in het team heb gezien. Toen zag ik voor het eerst in de voorbereiding een stukje agressiviteit. Dan hoef je nog niet eens heel goed te voetballen, maar je kunt al ergens komen door te vechten met elkaar. Dat heb ik deze voorbereiding nog vrij weinig gezien, en dat geeft gelukkig wat houvast richting volgende week.”

In de eerste speelronde van de Eredivisie neemt Feyenoord het in GelreDome op tegen Vitesse. Slot zal niet geheel zonder zorgen naar die wedstrijd toeleven, aangezien zijn ploeg in de voorbereiding de nodige nederlagen leed. Behalve het verlies tegen Osasuna (1-2) werd er eerder al verloren van FC Kopenhagen (0-7), Union Sint-Gillis (0-4) en Olympique Lyon (0-2). Van Red Bull Salzburg (1-2) en NAC Breda (6-1) wisten de Rotterdammers wel te winnen.