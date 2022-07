AZ bevestigt op eigen kanalen naderende uittocht van dragende kracht

Zondag, 31 juli 2022 om 21:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:10

Fredrik Midtsjö heeft van AZ toestemming gekregen om zijn transfer naar Galatasaray af te ronden. Dat melden de Alkmaarders op het officiële Twitter-kanaal van de club. Daarmee lijkt er na vijf jaar een einde aan het huwelijk te komen tussen AZ en de 28-jarige Noorse middenvelder. De Noord-Hollanders boeken volgens Noorse media iets meer dan een miljoen winst op hun dragende kracht, die nog een jaar vastlag in het AFAS Stadion .

Dinsdag staken in de Turkse media de eerste geruchten de kop op over een bod van Galatasaray op Midtsjö. Cimbom zou de middenvelder al een tijdlang volgen en nu daadwerkelijk op actie overgegaan zijn. Media in het geboorteland van Midtsjö kwamen al snel met de berichtgeving dat AZ het bod van 3,5 miljoen euro geaccepteerd had. De Alkmaarders wilden echter wachten met het afronden van de deal tot het Conference League-tweeluik met Tuzla City achter de rug was.

Nu AZ zich voor de volgende voorronde van het toernooi heeft geplaatst heeft de club Midtsjö toestemming gegeven om naar Turkije af te reizen. Daarmee lijkt de ploeg van Pascal Jansen een bepalende speler op het middenveld te verliezen. Midtsjö ontwikkelde zich vrijwel direct na zijn komst van Rosenborg BK in 2017 tot basisspeler in Alkmaar en kwam in zijn vijf seizoenen op een totaal van 195 wedstrijden, 7 goals en 31 assists. Technisch directeur Max Huiberts kan een winst van circa 1,3 miljoen euro bijschrijven, daar AZ in 2017 2,2 miljoen euro aan Rosenborg betaalde.

De spoeling op het Alkmaarse middenveld lijkt zo ietwat dun te gaan worden. Tijdens beide duels met Tuzla City koos trainer Pascal Jansen voor Jordy Clasie, Dani de Wit en Tijani Reijnders, terwijl Midtsjö tweemaal invaller was. Verder heeft Jansen ook nog de beschikking over Peer Koopmeiners, Zico Buurmeester en Fedde de Jong op het middenveld. Het is nog onduidelijk of AZ mikt op een vervanger van Midtsjö of dat het met de huidige bezetting het seizoen in wil.