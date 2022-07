Wiegman is Europees kampioen met Engeland na bloedstollende finale

Zondag, 31 juli 2022 om 20:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:36

Engeland heeft zondagavond voor het eerst in de geschiedenis het EK voor vrouwen gewonnen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman was na verlenging met 2-1 te sterk voor Duitsland. Op Wembley zorgden Ella Toone en Lina Magull toeziend oog van 87.192 toeschouwers voor de 1-0 en de 1-1 in de reguliere speeltijd, waarna Chloe Kelly in de verlenging de winnende treffer aantekende.

Wiegman besloot om in de finale geen personele wijzigingen door te voeren ten opzichte van het gewonnen duel met Zweden (4-0). Dat betekent dat men opnieuw aantrad in een 4-3-3-formatie, waarin Ellen White in de punt van de aanval stond. Martina Voss-Tecklenburg moest wél een noodgedwongen wissel doorvoeren. Alexandra Popp, die tegen Frankrijk (2-1 winst) nog tweemaal trefzeker was, haakte kort voor de aftrap geblesseerd af. De spits werd vervangen door Lea Schüller.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zeker in de openingsfase deelde Engeland de lakens uit en kon Duitsland niets anders dan tegenhouden. De eerste serieuze poging kwam van de voet van White, die het vijandige doel onder vuur nam maar keeper Merle Frohms redding zag brengen. Halverwege het eerste bedrijf ontsnapte de ploeg van Wiegman aan een tegentreffer. De bal caramboleerde bijna over de lijn, maar keeper Mary Earps kon een doelpunt ternauwernood voorkomen. Vijf minuten voor het rustsignaal verzuimde White om haar kans aan de overzijde te verzilveren.

De finale werd in de 62ste speelminuut opengebroken. Keira Walsh had een fraaie dieptepass in huis op Toone, die ijzig kalm bleef in de zestien en Frohms met een bekeken stiftje verschalkte: 1-0. Magull was enkele minuten later dicht bij de gelijkmaker; haar harde schot belandde echter op de kruising. Tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd was Magull alsnog trefzeker. De middenvelder rondde een voorzet op maat van Tabea Wassmuth op koelbloedige wijze af. Hoewel Engeland de druk op het doel van Frohms in de slotfase verder opvoerde, kwam er aan de stand op het scorebord binnen de reguliere speeltijd geen verandering meer.

Duitsland begon aan de verlenging zonder doelpuntenmaker Magull, die in de kleedkamer achterbleef. Linda Dallmann nam de honneurs waar. In de extra tijd leken beide teams geen risico’s te willen nemen, want grote, uitgespeelde kansen bleven in de eerste helft van de verlenging uit. De beslissing viel uiteindelijk in de 111de speelminuut. Na een scherpe hoekschop van Lauren Hemp bleef de bal hangen in het vijfmetergebied. Kelly reageerde het alertst en gaf van dichtbij het cruciale zetje richting de overwinning: 2-1.