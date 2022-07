El Ahmadi stopt als voetballer: ‘Voel me nog goed, maar tijd voor iets nieuws’

Zondag, 31 juli 2022 om 20:56 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:08

Karim El Ahmadi hangt zijn voetbalschoenen aan de wilgen, zo maakte hij voorafgaand aan de vriendschappelijke wedstrijd tussen Feyenoord en Osasuna (1-2) bekend. De 37-jarige El Ahmadi, die ruim vijfhonderd profduels speelde, kondigde voor de camera van ESPN zijn afscheid aan.

"Het is nu denk ik wel officieel dat ik ga stoppen met voetballen", opende El Ahmadi in gesprek met verslaggever Pascal Kamperman. "Denk je dat het officieel is, of is het officieel?" reageerde Kamperman. "Ja, het is wel officieel nu. Ik voel me nog goed, maar ga me focussen op dingen na het voetbal. Ik heb er wel een paar maanden over na kunnen denken, maar het is nu wel officieel."

Karim el Ahmadi is officieel gestopt met voetballen ?? — ESPN NL (@ESPNnl) July 31, 2022

De 62-voudig Marokkaans international speelde de afgelopen vier seizoenen voor Al-Ittihad FC in Saudi-Arabië, waar hij tot 98 duels kwam (3 goals). Daarvoor speelde hij in totaal twaalf seizoenen in Nederland en twee jaar in Engeland. "Ik heb in Nederland eigenlijk alles meegemaakt. Het is een mooie carrière geweest, maar het is nu tijd voor iets nieuws", aldus El Ahmadi.

El Ahmadi maakte in het seizoen 2004/05 zijn debuut in de Eredivisie voor FC Twente, waar hij 94 officiële wedstrijden voor speelde (3 goals). In 2008 maakte hij de overstap naar Feyenoord (91 duels, 5 goals), om in 2012 te verkassen naar Aston Villa. In Engeland kwam hij tot 51 duels en 3 treffers. Van 2014 tot 2018 speelde de Marokkaan opnieuw voor Feyenoord (153 wedstrijden en 13 doelpunten) waarmee hij de landstitel, KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal wist te winnen. In 2018 verhuisde hij naar Saudi-Arabië, om daar uiteindelijk dus zijn carrière af te sluiten.