Feyenoord rekent in oog van Eredivisie-start nog op transfer van kaliber Malacia

Zondag, 31 juli 2022 om 19:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:11

Fredrik Aursnes gaat Feyenoord binnen afzienbare tijd inruilen voor Benfica, weet 1908.nl. Bronnen van het doorgaans betrouwbare Twitter-account weten dat men er intern bij de Rotterdammers al min of meer vanuit gaat dat de Noor komend weekeinde al geen optie meer is voor trainer Arne Slot bij de Eredivisie-start tegen Vitesse. Aursnes gaat Rotterdam echter niet voor een appel en een ei verlaten: Feyenoord mikt op een transfer van minimaal vijftien miljoen euro.

De geruchten over een mogelijke uittocht van de 26-jarige middenvelder naar Benfica doen al enkele weken de ronde. Transfermarktexpert Fabrizio Romano maakte als eerste melding van een persoonlijk akkoord tussen Aursnes en de Portugese grootmacht. Benfica zou voor het afkopen van zijn nog twee jaar doorlopende contract zo'n vijftien miljoen euro overhebben, dat door middel van bonussen nog zou kunnen oplopen.

1908.nl bevestigt dat bedrag. Al gaat er bij een deal nog een klein deel van de transfersom naar Aursnes' vorige club Molde FK en enkele andere derden; Feyenoord betaalde vorig jaar zomer slechts 450.000 euro aan de Noren om de technicus binnen te halen. Het zou de zoveelste financiële klapper voor de Rotterdammers zijn deze transferperiode. Het uitgaande transferrecord werd al verbroken door de verkoop van Luis Sinisterra (maximaal 30 miljoen euro), terwijl Tyrell Malacia voor maximaal 17 miljoen euro naar Manchester United trok. Daartegenover stond onder andere ook het verbreken van het ingaande transferrecord: er werd zo'n 8,5 miljoen neergeteld voor het contracteren van Quinten Timber.

Aursnes groeide in zijn eerste (en wellicht enige) seizoen voor Feyenoord direct uit tot een van de belangrijkste spelers in het elftal van Slot. Met de Noors international als dirigent op het middenveld bereikten de Rotterdammers onder meer de Conference League-finale. Slot wilde afgelopen week nog niet ingaan op de geruchten over een uittocht van Aursnes, maar noemde hem zondag voorafgaand aan het oefenduel met Osasuna (1-2 verlies) zelfs bij naam. "Áls, als, als Fredrik weggaat", zei de oefenmeester, "dan gaan wij daar honderd procent zeker een nieuwe speler voor aantrekken."