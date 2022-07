Cristiano Ronaldo verlaat Old Trafford nog vóór laatste fluitsignaal

Zondag, 31 juli 2022 om 19:34 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:34

Cristiano Ronaldo heeft Old Trafford zondagavond nog voor het laatste fluitsignaal van het oefenduel tussen Manchester United en Rayo Vallecano (1-1) verlaten. Op social media gaan direct na afloop van de vriendschappelijke wedstrijd beelden rond van een vroegtijdig vertrokken Ronaldo. De Portugees maakte voor het eerst in de voorbereiding op komend seizoen minuten namens de ploeg van manager Erik ten Hag.

Op Old Trafford kwamen the Red Devils kort na rust op voorsprong door een doelpunt van Amad Diallo, maar uiteindelijk incasseerde United in de slotfase nog een treffer. De eerste basisplaats van Ronaldo deze voorbereiding kon daarbij niet veel verschil maken voor United. De aanvaller werd na 45 speelminuten gewisseld ten faveure van Diallo, die in de 48ste minuut de openingstreffer verzorgde.

Not even waited for the final whistle ????? pic.twitter.com/jraOWdoPd5 — Gaz (@CantonaManc) July 31, 2022

Volgens diverse Britse media nam Ronaldo niet de moeite om het oefenduel af te kijken en reed hij nog vóór het laatste fluitsignaal weg bij Old Trafford. Oplettende fans achtervolgden de aanvaller en deelden de beelden van Ronaldo direct op social media enkele minuten voordat er afgefloten werd. Het is onduidelijk op welk tijdstip Ronaldo precies vertrok bij het stadion in Manchester.

Ronaldo wil komend seizoen graag in de Champions League spelen en heeft die mogelijkheid bij Manchester United niet, dat genoegen moet nemen met de Europa League. De aanvaller heeft zijn vertrekwens in ieder geval niet onder stoelen of banken gestoken en voerde afgelopen dinsdag nog gesprekken met zijn zaakwaarnemer, Jorge Mendes, en Ten Hag. Die gesprekken liepen echter op niets uit. De wens van de Portugese steraanvaller om te vertrekken is duidelijk, terwijl United hem niet wil laten gaan.